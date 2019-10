Sono tante e tutte molto interessanti le cose che ha raccontato ieri, 17 ottobre, su Instagram Giulia De Lellis. Rispondendo ad alcune domande che i followers le hanno posto sul libro che è uscito un mese fa, la romana ha fatto sapere di aver pianto tanto mentre lo scriveva e che parlare del tradimento subito da Andrea Damante, è stata come una liberazione per lei.

Le parole di Giulia sull'ex Damante

È passato un mese da quando Giulia De Lellis ha debuttato in libreria con "Le corna stanno bene su tutto.

Ma io stavo meglio senza". Il bilancio iniziale di questa esperienza assolutamente inedita per la ragazza, è più che positivo: il romanzo, infatti, ha fatto registrare il record di vendite, sebbene sia stato stroncato dalla critica.

Mentre si trova in Giappone per supportare il fidanzato Iannone nella gara che dovrà correre questo fine settimana, l'influencer ha deciso di usare i social network per chiedere ai suoi fan cosa pensano del suo libro dopo averlo letto, ovvero che cosa ha lasciato in loro.

Anche se è passato un bel po' di tempo dalla sua pubblicazione, la romana ha ammesso di emozionarsi ancora tanto quando si ritrova a leggere qualche passaggio del progetto editoriale che ha dedicato ai tradimenti che ha ricevuto da parte di Andrea Damante.

"È stranissimo, mi manca il fiato ogni volta. Però è bello perché è mio, come un diario segreto", ha fatto sapere la giovane su Instagram.

Giulia si è anche sbilanciata sulle forti sensazioni che ha provato mentre buttava su carta la dolorosa fine della storia d'amore con l'ex tronista di Uomini e donne: "Ho pianto tanto, non so come sono riuscita a farlo. Non mi pento di nulla, lo rifarei".

La cicatrice lasciata dal 'traditore' Andrea

La risposta più interessante che ha dato la De Lellis ieri, 17 ottobre, è quella sulla paura che le ha lasciato l'esperienza negativa che ha vissuto con Andrea Damante. Ad una fan che le ha chiesto se il tradimento subito ha avuto delle ripercussioni sul suo modo di approcciarsi agli altri anche dopo la rottura con il dj, l'influencer ha fatto sapere: "Sì, ho paura del genere umano.

Dicono sia normale".

È la diffidenza, dunque, l'emozione che prevale in Giulia tutte le volte che si imbatte in qualcuno che non conosce, e il tutto sarebbe causato dal trauma che ha vissuto dopo aver scoperto che la persona che amava la tradiva.

La 23enne, a differenza dell'ex fidanzato, è riuscita ad andare avanti e ad innamorarsi un'altra volta: è dallo scorso luglio, infatti, che la De Lellis fa coppia fissa con Andrea Iannone, accanto al quale sembra aver ritrovato il sorriso e la serenità perduta negli ultimi anni.

Il pilota, infatti, è stato descritto dalla ragazza come un vero e proprio principe azzurro, diversissimo da Damante e dal modo che aveva di trattarla.