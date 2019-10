Gli spoiler de Il Segreto riguardanti le puntate in programma in Spagna dal 21 al 25 ottobre annunciano il ritorno di Raimundo Ulloa a Puente Viejo. Il vecchio locandiere, infatti, dimostrerà di essere alla spasmodica ricerca di Francisca Montenegro, all'oscuro che la Marchesa Isabel sta tramando alle loro spalle.

Il Segreto: Isabel acquista dei territori per Francisca

Sorprendenti novità arrivano dalle vicende ambientate a Puente Viejo.

Le anticipazioni de Il Segreto, che i telespettatori di Antena 3 assisteranno da lunedì 21 a venerdì 25 ottobre rivelano che la Marchesa darà il benestare a suo figlio Adolfo di continuare a vedersi con Rosa. Inoltre, Isabel acquisterà dei territori, lasciandone una buona parte a Francisca. Proprio quest'ultima scoprirà che Puente Viejo è molto cambiato durante questi quattro anni di lontananza. Tomas, invece, informerà il fratello che sua madre ha acquistato dei territori invece di pensare alla sicurezza dei minatori.

La Marchesa impedisce l'incontro tra Raimundo e la Montenegro

Intanto, la Marchesa sarà oggetto delle critiche dei suoi figli dopo aver scoperto il suo piano di appropriarsi delle terre grazie ai soldi del defunto padre. Più tardi, la madre di Tomas scoprirà che Raimundo è tornato in paese tanto da decidere di non fargli incontrare la Montenegro in nessun modo. Qui l'Ulloa riabbraccerà suo nipote Matias e la Del Molino, che fingeranno di andare d'accordo. Dall'altro canto, Mauricio insieme ai coniugi Castaneda concorderanno che c'è qualcosa di strano nella scomparsa di Francisca.

L'Ulloa alla ricerca della matrona

Negli appuntamenti spagnoli de Il Segreto, in programma la prossima settimana su Antena 3 (21-25 ottobre), vedremo Francisca chiederà ad Antonita di portarle un mazzo di fiori che era solito regalarle il marito. La serva, a questo punto, si imbatterà proprio nell'Ulloa durante la passeggiata nel campo. Qui il vecchio locandiere le domanderà se conosce la matrona. Purtroppo la serva fuggirà via senza dire una parola mentre la Montenegro guarderà malinconia dalla finestra pensando a lui.

Il vecchio locandiere rimprovera Matias

A Puente Viejo, il vecchio locandiere scoprirà che Matias è diventato il capo della sommossa operaia della miniera. In questo frangente, l'Ulloa lo inviterà a scegliere tra la famiglia, il bene più prezioso o le idee sovversive. Antonita, invece, rivelerà alla Marchesa di aver incontrato Raimundo nello stesso luogo indicatole da Francisca. Poco dopo, la madre di Tomas e Adolfo farà visita alla Montenegro dove le rivelerà che ci vorrà molto tempo prima che torni ad essere un latifondista di Puente Viejo.

Allo stesso tempo, Raimundo scoprirà che tra i Castaneda c'è una profonda crisi, tanto da voler parlarne a quattrocchi con il nipote. In questo frangente, il nonno di Camelia confesserà di sapere che ha lasciato la sua famiglia per l'amante. Infine, rivelerà a Mauricio di avere il presentimento che la matrona sia vicina.