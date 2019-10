Terzo e ultimo appuntamento, della settimana, con i protagonisti dei Trono Over di Uomini e donne. Nella puntata di oggi, mercoledì 2 ottobre, Anna Tedesco sarà al centro dell'attenzione, prima per la conoscenza "travagliata" con Paolo, poi per la sua "sfida" in passerella con Gemma Galgani.

Uomini e Donne, anticipazioni: la sfilata a tema 'Red Carpet'

La puntata di oggi inizierà con il "triangolo" composto da Anna Tedesco, Valentina M.

e Paolo. Quest'ultimo ha prima iniziato la conoscenza con Anna, ma non nel migliore dei modi, per questo ne ha intrapreso un'altra con la dama Valentina M.. Oggi verrà svelato quale "rapporto" proseguirà, intanto sulla Tedesco continua ad aleggiare il "fantasma" di Giorgio Manetti, che è sempre tema di frecciatine tra lei e Gemma Galgani.

A questo proposito, queste ultime si sfideranno nella sfilata di oggi a tema "Red Carpet".

Gli animi si accederanno soprattutto quando arriverà il momento della votazione da parte del parterre maschile, che non sempre troverà un buon riscontro da parte di dame e opinionisti.

L'appuntamento con il dating show è, come sempre, su Canale 5, a partire dalle 14:45 e in contemporanea streaming sulla piattaforma Mediaset Play.