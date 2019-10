Un colpo di scena clamoroso sorprenderà i telespettatori italiani dell’appassionante soap opera Una vita. Al centro delle trame dei prossimi appuntamenti, ci sarà il new entry Padre Telmo Martinez (Dani Tatay) che per proteggere Lucia Alvarado (Alba Brunet) si spingerà oltre. Il sacerdote pur essendo stato minacciato di morte dallo strozzino Jimeno Batan, svelerà il segreto di confessione fatto dal crudele uomo alla cugina di Celia.

Lucia proprio quando dovrà partecipare alla processione in compagnia di Samuel Alday come una coppia di fidanzati ufficiali, scomparirà nel nulla. La donna in realtà verrà rapita da Telmo, che per l’ennesima volta la metterà in guardia da colui che ha fatto breccia nel suo cuore. Il prelato porterà la Alvarado in un luogo appartato e solitario, e le confesserà ciò che gli ha detto Batan sul fratello di Diego.

Mentre Samuel e gli Alvarez Hermoso saranno alla disperata ricerca di Lucia, quest’ultima rimarrà senza parole quando Telmo le dirà di provare amore per lei.

Samuel divorzia da Blanca, padre Martinez scopre l’accordo tra Batan e l’Alday

Negli episodi in onda su Canale 5 a breve, Samuel farà una scoperta che cambierà la sua vita. Il minore degli Alday dopo essere rimasto senza soldi per aver perso la galleria d’arte appena aperta, apprenderà che Lucia è la figlia dei marchesi di Valmez.

In marito di Blanca quando avrà la conferma che la Alvarado essendo l’unica erede del patrimonio riceverà presto un’ingente somma di denaro mensile, stringerà un accordo con lo strozzino Jimeno Batan. Il fratello di Diego prometterà all’usuraio di fargli avere il triplo della cifra che gli ha prestato. Successivamente il figliastro di Ursula annullerà il suo matrimonio con la moglie Blanca, e riuscirà a convincere Celia e Felipe a dargli il consenso per poter corteggiare ufficialmente loro cugina Lucia.

Intanto Telmo convinto che Joaquin, il padrino della Alvarado sia morto per mano di Samuel, farà delle indagini e tramite il segreto della confessione scoprirà che si è accordato con il pericoloso Batan.

La cugina di Celia viene rapita, Telmo dichiara il suo amore a Lucia

Il sacerdote stufo di non essere creduto da Lucia, dato che non avrà nessuna intenzione di prendere le distanze dall’Alday, si vedrà costretto a sequestrare la giovane, mentre in paese ci sarà la festa in onore della vergine dei miracoli.

La Alvarado purtroppo continuerà a non avere fiducia del Martinez, soprattutto per aver appreso tramite Samuel che l’ordine del Cristo giacente di cui fa parte è interessato a mettere le mani nella sua eredità. Nonostante ciò, il parroco farà presente a Lucia che la lascerà libera soltanto quando ascolterà attentamente ciò che ha da dirle. Telmo commetterà un grosso peccato, rivelando alla Alvarado che Samuel si è alleato con lo strozzino Jimeno per sposarla e sottrarle le sue ricchezze in modo da poter risolvere la sua crisi economica.

A questo punto la cugina di Celia inizierà a credere alle parole del prelato, visto che dopo aver riunito tutti i tasselli capirà che l’Alday per farle pietà ha addirittura inscenato un falso pestaggio. Telmo continuerà a sorprendere la Alvarado, dal momento che oltre a farle sapere che il losco usuraio si è detto disposto ad ucciderlo se esiterà ad intromettersi di nuovo tra lui e il fratello di Diego, farà una rivelazione del tutto inaspettata. Il prete confesserà a Lucia di essersi innamorato di lei.