Grandi novità a Uomini e donne: durante la registrazione del trono over dell'1 ottobre, Riccardo Guarnieri ha preso coraggio ed ha chiesto a Maria De Filippi di poter parlare con Ida Platano. Una volta al centro dello studio, il cavaliere ha letto una lettera alla dama nella quale ha dichiarato il suo amore e ha chiesto alla sua ex di dare un'altra possibilità alla loro storia d'amore. Ida, confusa ed emozionata, ha ballato con Riccardo: i due supereranno definitivamente le incomprensioni?

La lettera di Riccardo per Ida

Il trono over riserva sempre grandi colpi di scena: dopo il bacio tra Armando e Ida, i due hanno continuato a frequentarsi, ma le novità sono sempre dietro l'angolo. Come ci rivelano le anticipazioni dell'ultima registrazione di Uomini e Donne de IlVicolodelleNews, mentre Armando parlava della sua conoscenza con la Platano, il Guarnieri è intervenuto chiedendo di poter avere un dialogo con Ida.

Dopo il consenso della conduttrice, Riccardo ha voluto leggere una lettera ad Ida. Il cavaliere ha principalmente dichiarato che in passato ci sono state molte incomprensioni tra di loro ma che le colpe sono sempre state di entrambi. Nonostante tutto, Riccardo ha affermato che Ida ad oggi è la donna più importante della sua vita e che non ha mai smesso di provare amore nei suoi confronti. La dama, visibilmente commossa ed emozionata, ha commentato che di certo la lettera le fa piacere ma ha comunque molta paura di soffrire di nuovo.

Ida e Riccardo di nuovo vicini

Armando non ha reagito bene alle parole di Ida: il cavaliere si è sentito usato e anche infastidito dall'atteggiamento di Ida che secondo lui sta candendo di nuovo nella trappola di Riccardo. La ex coppia, però, ha decisi di ballare insieme per suggellare il momento: solo durante la prossima registrazione il pubblico sapere se il nuovo tentativo del Guarnieri e della Platano ha un futuro.

Non è la prima volta che i due ci riprovano, ma fino ad ora i tentativi di riunione sono stati dei fallimenti, che si sono conclusi con attacchi reciproci e accuse.

Maria De Filippi, però, che ha sempre spinto Riccardo ad aprirsi e a dichiarare i suoi sentimenti ad Ida ha cercato di aiutare la riappacificazione della coppia. Creando un momento divertente, sempre secondo le anticipazioni, la conduttrice del dating show ha proposto alla coppia il gioco della mela, che ha fatto avvicinare anche fisicamente Ida e Riccardo.

Durante al settimana, la dama ed il cavaliere avranno modo di confrontarsi lontano dalle telecamere per capire se il loro amore è davvero forte e se per loro ci sarà la possibilità di creare la famiglia tanto sognata da entrambi.