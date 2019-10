Continuano le polemiche all'interno del trono over di Uomini e donne. Nella puntata di oggi, martedì 29 ottobre, ci sarà un "Armando contro tutti", dove il cavaliere verrà anche accusato da Gianni Sperti di aver usato Ida. Spazio anche alla coppia composta da Pamela ed Enzo.

Uomini e Donne, anticipazioni: lite in studio tra Barbara e Armando

Continuano le polemiche dopo il ritorno di fiamma tra Riccardo e Ida.

Le accuse arrivano soprattutto da parte di Armando, che si è sentito "usato" dalla dama (i due durante un'uscita si sono anche baciati), mentre l'opinionista Gianni Sperti ha un'idea del tutto differente: infatti secondo lui è stato proprio il cavaliere napoletano a usare Ida, mentre Tina definisce il modo di fare dell'uomo "tragico".

Al centro dell'attenzione ci sarà anche Barbara De Santi, che verrà accusata sempre da Gianni Sperti di un comportamento "non molto maturo" avvenuto all'interno del mondo social.

Da qui nasceranno discussioni con Armando e Gemma.

Anche tra Pamela e Enzo le cose non vanno bene: se il cavaliere, settimana scorsa, aveva espresso il desiderio di uscire dal programma con la donna, pare che ora le cose siano ben diverse. Addirittura, a causa di un messaggio, i due non si sono sentiti per parecchi giorni.