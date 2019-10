Quest'oggi 29 ottobre andrà in onda su Canale 5 alle 14:45 una nuova puntata del Trono Over di Uomini e donne condotto come sempre da Maria De Filippi. La puntata inizierà con Ida e Riccardo al centro dello studio per esprimere il loro desiderio di frequentarsi e provare a ritornare insieme. Il tutto sarebbe un epilogo molto dolce per un amore tra i due che è stato molto travagliato, ma c'è qualcuno che ancora non accetta questo amore.

Stiamo parlando del napoletano Armando Incarnato che dirà alla Platano di essere stato usato per tutto questo tempo e che per questo motivo si sente molto ferito. Anche Barbara De Santi sarà molto arrabbiata con il cavaliere napoletano.

Inoltre, verso la fine della puntata odierna la conduttrice televisiva chiamerà in studio anche Enzo e Pamela. La coppia si ritroverà faccia a faccia per parlare della loro frequentazione e dei problemi di coppia che stanno affrontando. In particolare, Pamela si lamenterà dell'eccessiva gelosia che l'uomo ha nei suoi confronti.

Ida si sentirà offesa dalle parole di Armando

Stando alle immagini diffuse online da Witty Tv e alle ultime anticipazioni circolate in rete, Riccardo e Ida come già anticipato saranno ancora al centro dello studio. I due vogliono riprovare a costruire il loro rapporto. Poco dopo la Platano e Guarnieri si scambieranno anche alcuni baci però prima del loro ballo Ida avrà un confronto acceso con il cavaliere Incarnato.

Inoltre, quest'ultimo con le sue accuse provocherà una serie di litigi che animeranno molto lo studio. In difesa della donna interverrà anche l'opinionista televisivo Gianni Sperti che dirà che è stato il napoletano ad usare la Platano per tutto questo tempo e non viceversa. Inoltre, le parole che Incarnato riserverà ad Ida non saranno per niente gradite dalla donna. Anche Gemma Galgani interverrà nella discussione per difendere la sua amica Ida e si scaglierà contro il cavaliere. Poi successivamente, il napoletano per difendersi dirà di essere stato frainteso e non intendeva dire di essere stato usato da Ida.

Pamela ed Enzo in studio per discutere del loro rapporto e dell'eccessiva gelosia dell'uomo

Sempre secondo le ultime anticipazioni la De Santi avrà da ridire anche su Armando Incarnato al quale dirà che se lui non esce allora sarà lei ad uscire. Infine, la parola passerà a Pamela ed Enzo che siederanno al centro dello studio l'uno di fronte all'altro per un confronto faccia a faccia. In primis, si partirà dalla gelosia del cavaliere e la dama rivelerà che Enzo per un messaggio è sparito e non si sentono da domenica.

Nella puntata di quest'oggi il cavaliere potrebbe spiegare le motivazioni di questo gesto.