Nuova settimana per il trono over di Uomini e donne. Nella puntata di oggi, lunedì 21 ottobre, continuerà "l'idillio" tra Gemma Galgani e Jean Pierre. Nuovo confronto tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano: che decisione avrà preso la dama dopo che il cavaliere le ha confessato i suoi sentimenti?

Uomini e Donne, anticipazioni: nuovo confronto in studio tra Riccardo e Ida

Nella puntata odierna del trono over di Uomini e Donne, continuerà idillio tra Gemma e Jean Pierre.

Dopo il gioco della mela che gli ha visti protagonisti settimana scorsa (e li rivedrà anche oggi), la "possibile" coppia verrà messa alla prova con un nuovo frutto: un grappolo d'uva. La dama torinese, però, si farà coinvolgere troppo dalla situazione, arrivando a mordere il labbro di Jean Pierre, fino a farlo sanguinare.

Nuovo confronto tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano: i due non hanno ancora chiarito la loro situazione.

Il cavaliere ammetterà che per compiere il gesto di settimana scorsa (la dichiarazione dei suoi sentimenti con una lettera) ha avuto bisogno di una spinta in più (riferito al bacio tra Ida e Armando), per questo inviterà la donna a proteggere il rapporto che c'è stato tra loro fino a ora. Nella loro discussione s'inserirà anche Armando, che definirà Riccardo "incoerente". Come finirà la loro storia?

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Maria De Filippi

L'appuntamento con il dating show è alle 14:45 su Canale 5.