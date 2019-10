A qualche ora di distanza dal post Facebook con il quale Morgan ha anticipato che non avrebbe preso parte alla puntata di "Live" del 20 ottobre, Barbara D'Urso ha raccontato la sua verità al pubblico in un monologo durato quasi venti minuti. La presentatrice, infatti, ha spiegato che il cantante (tramite il suo avvocato) aveva firmato un accordo con Mediaset per le tematiche che si sarebbero dovute affrontare nell'intervista che non c'è mai stata. La napoletana ha chiuso il discorso dando dell'irrispettoso a Marco Castoldi.

La verità della D'Urso sul forfait di Morgan

Attorno alle ore 19 di domenica 20 ottobre, su Facebook ha cominciato a circolare un lungo post nel quale Morgan annunciava la sua assenza nella puntata di Live che sarebbe andata in onda da lì a breve. Il cantautore, in questo messaggio che hanno riportato i maggiori siti d'informazione, ha fatto sapere di essersi rifiutato di partecipare allo show di Canale 5 dopo una lunga trattativa con gli addetti ai lavori sia sulle tematiche da affrontare nell'intervista che sul compenso economico che avrebbe dovuto percepire.

Non appena è iniziata a diretta, Barbara D'Urso ha promesso al pubblico che nel corso della serata avrebbe chiarito questa situazione, come al suo solito, nella più totale trasparenza.

Terminato il blocco del programma dedicato a Pupo e alla sua "famiglia allargata", la presentatrice si è seduta su un divano (che avrebbe dovuto accogliere anche Marco Castoldi) ed ha raccontato cosa è successo nelle ore precedenti tra i suoi collaboratori e l'artista.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Barbara D'Urso

La napoletana ha spiegato che tutti loro hanno saputo che Morgan non avrebbe preso parte alla puntata tramite i social network: pare che l'avvocato del cantante, abbia avvisato la redazione di Live che il suo assistito avrebbe motivato la sua assenza in Tv in rete e non ai diretti interessati.

Barbara chiude con Morgan: 'Irrispettoso'

Leggendo l'intero messaggio con il quale Morgan ha fatto sapere che non sarebbe stato a Live, la D'Urso ha voluto essere più che trasparente con chi la stava seguendo in Tv, arrivando addirittura a raccontare tutte le tappe della trattativa che c'è stata in queste settimane tra l'artista e la sua redazione.

"Io non so con chi lui abbia avuto questo dialogo, di certo con nessuno di noi", ha detto Barbara in riferimento al botta e risposta che lo stesso cantante ha riportato nel post Facebook che tutti hanno letto nella giornata di ieri.

Lo sfogo di quasi 20 minuti che la conduttrice ha avuto la scorsa sera, si è concluso con la seguente riflessione: "Io penso che Morgan sia un grandissimo artista che non rispetta gli altri artisti.

Io non parlo di me, perché non sono nessuno, ma artisti sono anche gli autori e i giornalisti che hanno lavorato al montaggio dei servizi su di lui, ma anche gli operatori e la produzione".

"Artisti sono i macchinisti che fino all'una di notte hanno fatto di tutto perché lui potesse usare il pianoforte", ha aggiunto la padrona di casa prima di definire "chiuso" questo capitolo con tono molto serio.