Inizia una nuova settimana di Uomini e donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Nel primo appuntamento di oggi lunedì 7 ottobre, dedicato al Trono Over, come di consuetudine ci sarà lo spazio dedicato a Gemma Galgani, ma la vera protagonista sarà Ida Platano e l'inizio della sua conoscenza con Armando Incarnato.

Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma non è sicura di piacere a Jean Pierre

La spazio dedicato al Trono Over inizierà con le perplessità di Gemma Galgani; infatti, dopo il termine della puntata di settimana scorsa, la dama ha voluto incontrare nel backstage Jean Pierre, a cui ha rivolto i suoi dubbi: infatti è convinta di non piacergli abbastanza.

Intanto la dama torinese sta proseguendo la conoscenza anche con Gianfranco, anche se quest'ultimo è convinto che la donna sia più interessata a Jean Pierre.

Per quanto riguarda Armando Incarnato, il cavaliere ha intrapreso la conoscenza con Ida Platano e Veronica Ursida. Delle vicissitudini accadute con la dama bresciana, però, potrebbero proprio far interrompere la conoscenza tra Veronica e il cavaliere.

