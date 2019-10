Il percorso di Serena Enardu e Pago all'interno di Temptation Island Vip risulta essere più in salita. Nei vari falò le divergenze tra i due risultano essere sempre più evidenti. Durante la prossima puntata il cantautore sarà costretto a vedere un nuovo filmato della sua fidanzata, in cui si mostra sempre più vicina con il single Alessandro.

La coppia formata da Pago e Serena ha scelto di mettersi in gioco nel reality dell'amore per dare una scossa al loro rapporto.

Fin dal primo momento l'imprenditrice sarda ha mostrato di avere una particolare simpatia per Alessandro. Dal canto suo anche il tentatore è sembrato non rimanere indifferente verso la 43enne sarda.

In queste ore sull'account ufficiale di Tempation Island gli autori hanno diffuso un nuovo video di anticipazioni. Nella quinta puntata i telespettatori vedranno ancora una volta Pacifico Settembre scoppiare in lacrime.

L'uomo con molta probabilità si è isolato per pensare alle sorti della sua relazione. Ma non è tutto, poiché nel filmato si vede Serena in acqua con Alessandro.

I due sembrano essere ancora una volta molto vicini, tanto che Ale cercherà di dare un bacio a Serena. Fino ad oggi il single non si era mai spinto oltre, poiché ha sempre dichiarato di rispettare il fidanzato della Enardu. Va detto che nel video si vede la concorrente spostarsi dopo il gesto del single.

Dunque, ad oggi non è chiaro se i due vi siano baciati oppure no.

Il fatto che l'ex tronista di Uomini e Donne si sia scansata da Ale, potrebbe fare molto piacere a Pago, visto che in più occasioni ha confidato di essersi sentito mancare di rispetto.

Serena sbotta contro Pago: 'Lui si preoccupa solo del se...'

Durante la quarta puntata di Temptation Island Serena Enardu è stata protagonista di un duro sfogo contro il suo fidanzato.

Quest'ultimo confidandosi con una delle single ha detto: "Ho sempre desiderato Serena, è lei che non desidera me. Ho pensato ci fosse qualcun altro". Dopo aver ascoltato tali affermazioni, la 43enne sarda si è confidata con Alessia Marcuzzi: "Lui si preoccupa di avere solo un approccio sessuale con me, ma quello viene dopo". Serena ha dichiarato di essersi buttata giù dopo la chiusura della sua attività.

Da quel momento in poi la sua vita sarebbe cambiata, poiché lei stessa si è dovuta fare carico di tutte le spese legate alla casa. La Enardu ha raccontato alla conduttrice di Temptation di volere al suo fianco un uomo che si occupi di lei e di suo figlio anche economicamente. Infine, dopo aver visto Pago avvicinarsi alla single Valentina, Serena anziché avere una reazione di gelosia ha dichiarato di non provare un sentimento ben definito verso il suo compagno.