È un'anticipazione molto interessante quella che ha dato il blog di Roberto D'Agostino alcune ore fa: alla prossima puntata di Domenica In, parteciperà anche la criticata Pamela Prati. A circa un anno dal loro primo faccia a faccia, dunque, Mara Venier e l'ex star del Bagaglino si ritroveranno ancora una di fronte all'altra, pare per raccontare finalmente tutta la verità sul caso di Mark Caltagirone.

Mara Venier fa il colpaccio: la Prati in diretta

Dopo aver preso parte a due puntate di "Non è l'Arena" su La 7, Pamela Prati ha deciso di tornare in Rai: a confermare la presenza della showgirl alla prossima puntata di Domenica In, è stato Dagospia alcune ore fa. Pubblicando una foto di Mara Venier in compagnia della sua futura ospite, il blog d'informazione ha fatto sapere che tra due giorni andrà in scena un'imperdibile intervista.

Il giornalista Alberto Dandolo, in particolare, sostiene che: "Pamela scodellerà un'eclatante confessione che potrebbe mettere un punto alla telenovela dell'anno".

La sarda, dunque, si sta preparando per rispondere alle tante domande che la presentatrice le farà soprattutto su Mark Caltagirone e su chi sarebbe la responsabile principale del matrimonio mai celebrato tra lei e le sue ex socie, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo.

La Prati, comunque, sui social network si è detta molto felice di riabbracciare sua "sorella Mara": "Finalmente torno a casa, dove questa storia è iniziata. Sarà proprio qui che finirà per sempre".

Dagospia, infine, fa sapere che ci sarebbe molta riservatezza attorno alle tematiche che saranno affrontare durante il confronto tra la Venier e la sua ospite, soprattutto a fronte della dichiarazione inaspettata che dovrebbe fare quest'ultima.

Il ritorno in Tv della Prati: Giletti, Venier ma non dalla D'Urso

La partecipazione alla prossima puntata di Domenica In, conferma la volontà di Pamela Prati di tornare a mostrarsi anche in televisione dopo un periodo molto difficile. In seguito allo scandalo che ha suscito la sua relazione con un uomo che non esiste, la soubrette ha preferito defilarsi, trascorrendo un'estate piuttosto tranquilla e soprattutto lontano dai riflettori.

Da quando è cominciata la nuova stagione Tv, la sarda ha già preso parte ad un programma d'informazione molto apprezzato, che nelle scorse settimane si è occupato del "caso Mark Caltagirone". La Prati, infatti, è stata già due volte ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena, su La 7, accettando anche di confrontarsi con colui che ha dato il via alle indagini sulla sua vita sentimentale: Roberto D'Agostino.

Nelle sue ultime apparizioni sul piccolo schermo, la donna ha parlato in modo poco lusinghiero di Barbara D'Urso, la conduttrice che nei mesi scorsi ha dedicato ore ed ore delle sue trasmissioni a Pamela e alla truffa che avrebbe messo su con Perricciolo e Michelazzo.