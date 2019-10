La soap iberica Il Segreto continua ad emozionare i suoi numerosissimi fan, che potranno seguire le vicende ambientate a Puente Viejo anche nei pomeriggi di sabato 26 e domenica 27 ottobre su Canale 5. Molti i colpi di scena, come l'arrivo in paese di una femminista, Araceli Povedano la quale parlerà al comitato di sole donne, riscuotendo molti consensi. Elsa intanto verrà maltrattata in carcere e dopo la visita di Consuelo avrà un malore.

Donna Francisca invece, dopo essere intervenuta alla riunione del comitato si scontrerà violentemente con Severo, il quale le rinfaccerà di essere la causa del suo crollo economico.

Il Segreto, trama del 26 ottobre: Araceli Povedano arriva in paese per parlare alle donne

Le anticipazioni relative al nuovo appuntamento della soap iberica svelano che la riunione del comitato delle donne si starà svolgendo nel migliore dei modi, anche grazie all'inaspettato intervento di Francisca Montenegro, la quale intratterrà le partecipanti con un discorso incentrato sulla discriminazione delle donne e confessando di come lei si senta soddisfatta del potere che è riuscita a conquistare.

La maggior parte delle donne presenti apprezzerà il suo discorso, tributandole molti applausi, ad eccezione di Irene e Adela le quali non saranno così entusiaste, ben conoscendo il passato di donna Francisca. A stemperare la tensione giungerà invece Araceli Povedano, una femminista giunta appositamente a Puente Viejo per intervenire alla riunione, incantando tutte le presenti con le sue parole. Nel frattempo gli spoiler ci rivelano che Gracia e Hipolito avranno il loro bel da fare per cercare di arginare l'invadenza di Dolores.

Anticipazioni del 27 ottobre: Severo accusa la Montenegro di essere la causa della sua rovina

Stando alle anticipazioni, Severo, di ritorno da suo viaggio a Madrid, sarà sempre più convinto che dietro al crollo del prezzo del riso ci sia lo zampino di donna Francisca. Esasperato dalla situazione, deciderà di affrontare la matrona una volta per tutte e solo l'intervento di Mauricio e Carmelo eviterà il peggio.

Il Santacruz non solo sarà furioso con la Montenegro, ma sarà sull'orlo della bancarotta, dato che non riuscirà a pagare le rate del prestito chiesto a Prudencio. Nel frattempo Elsa continuerà a subire maltrattamenti in prigione e, durante una visita di Consuelo, avrà uno svenimento. Prudencio intanto incontrerà Lola e si accorgerà che la giovane gli sta nascondendo qualcosa, mentre gli uomini del paese saranno contrari al fatto che all'associazione delle donne si parli di salute intima.

Questo e molto altro nelle puntate de Il segreto in onda il 26 e 27 ottobre su Canale 5, subito dopo la messa in onda dell'episodio di Una vita.