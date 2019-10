In occasione dell'imminente uscita del suo nuovo album "Fortuna", Emma Marrone è tornata a raccontarsi sulle pagine di quotidiani e settimanali, e l'ha fatto spaziando su vari argomenti. Oltre a parlare sempre in modo generico del problema di salute che ha dovuto affrontare a settembre, la cantante ha confidato di essere ancora single: risale a circa due anni fa, infatti, l'ultima storia d'amore che la pugliese ha vissuto lontano dai riflettori.

Emma non è fidanzata: smentito il flirt col modello Nikolai

È tanto tempo che le riviste scandalistiche non si occupano di Emma Marrone e delle sue "segrete" frequentazioni: l'estate scorsa, però, soprattutto il settimanale "Chi" ha parlato spesso di una passione che la salentina avrebbe vissuto in vacanza con Nikolai Danielsen, un bellissimo modello di origini norvegesi.

Fatta eccezione per qualche foto scattata dai paparazzi a Capri dei due in atteggiamenti più che amichevoli, di questa presunta coppia si sono poi perse le tracce, tanto che i fan dell'artista non hanno mai creduto fino in fondo a questo Gossip.

Oggi, nelle tante interviste che sta rilasciando per promuovere il nuovo disco "Fortuna" (che uscirà venerdì 25 ottobre), è stata la stessa cantante a smentire a modo suo le voci che sono circolate nei mesi scorsi sulla sua vita sentimentale.

Ad un giornalista che le ha chiesto se è innamorata, la 35enne ha risposto: "No, sono single. L'amore mi manca da un paio d'anni".

Sono bastate queste poche parole, a spazzare via indiscrezioni e articoli che sono usciti l'estate scorsa sulla "Brown" e l'ex Mister Norvegia che, a differenza di quello che pensavano molti, altro non è che un semplice e caro amico della pugliese.

La Marrone ha le idee chiare: 'Se metti paletti, non ami'

Sebbene sia single da circa due anni (non si conosce l'identità dell'ultimo fidanzato della Marrone), Emma ha bene in mente come dovrebbe essere una sua eventuale nuova relazione: "Amore è quando rischi di mandare a pu... la tua vita per qualcuno. Se metti dei paletti non ami, in amore non si valuta niente".

"L'amore è quando stai con una persona sul divano e guardi un film di cui non ti frega niente solo per stare vicino a lui", ha aggiunto la salentina in un'intervista.

"Continuerò a pensarla sempre così e forse resterò sola per tutta la vita. Preferisco la solitudine a relazioni basate solo sull'apparenza".

In merito all'ultimo rapporto d'amore che ha vissuto, del quale ovviamente dice poco o nulla soprattutto sul lui in questione, la cantautrice afferma: "L'ho vissuto pienamente senza pensare a quello che sarebbe stato, sapevo che avrebbe potuto distruggermi ma io so amare solo senza difese".

I fan ma anche gli appassionati di gossip, sono curiosi di sapere chi è l'uomo che la vincitrice di Amici ha amato in gran segreto (due anni fa non uscì nulla sui giornali su un'ipotetica relazione di Emma), e forse potrebbero ricevere ulteriori indizi a riguardo leggendo i testi delle tre canzoni che la Marrone ha firmato nel nuovo disco ("Alibi", "Fortuna" e "Dimmelo veramente").