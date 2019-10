Le anticipazioni della nuova puntata di Uomini e donne di oggi, mercoledì 16 ottobre 2019, rivelano che sarà trasmesso il Trono Over. Come al solito, ad anticipare quello che andremo a vedere è stato il noto portale Witty Tv attraverso il video con i momenti salienti. Da ciò che si vede, si evince che sarà un appuntamento imperdibile dato che assisteremo alla sfilata a petto nudo di Riccardo Guarnieri. Il suo fisico scolpito riscuoterà consensi ma anche critiche da parte di alcune dame. Gemma Galgani, invece, resterà conquistata da Jean Pierre.

Anticipazioni Uomini e donne oggi: Riccardo Guarnieri sfila seminudo

Archiviato il siparietto tra Gemma Galgani e Jean Pierre, la puntata odierna del Trono Over concentra l'attenzione sull'incredibile sfilata in salsa maschile che il pubblico da casa avrà modo di vedere. Il tema sarà 'Fascino irresistibile'. Tina Cipollari sarà molto entusiasta di questo evento in quanto potrà finalmente giudicare i cavalieri, esattamente come loro hanno fatto nei giorni scorsi con le dame.

Quindi, ciascun 'giudice' del parterre femminile di Uomini e Donne avrà in mano una paletta con i numeri ed uno solo sarà il vincitore. Purtroppo non è dato sapere chi vincerà, ma si sa che ci sarà Riccardo Guarnieri. Il tarantino, nonostante i suoi 40 anni d'età, sfilerà seminudo, dotato di un semplice boxer. In realtà, l'uomo si presenterà con una maglietta a maniche corte. Durante la sfilata in passerella, l'ex fidanzato di Ida Platano si leverà l'indumento superiore mettendo in mostra il suo fisico scolpito.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Trono Over anticipazioni: Gemma pazza per Jean Pierre

Grazie ai suoi addominali e ai pettorali, il cavaliere riuscirà a conquistare il favore di tutte le dame presenti in studio le quali lo premieranno con voti alti. Solo la dama Simonetta affibbierà un quattro a Riccardo Guarnieri. Nonostante l'eccellente stato di forma del pugliese, la dama non ci penserà due volte a dargli un voto bassissimo.

In seguito vedremo sfilare anche Enzo il quale, a differenza del 40enne originario della Puglia, non riscuoterà abbastanza apprezzamenti poiché farà un balletto, a suo dire seducente, ma che le dame non apprezzeranno per niente.

Infine nella scoppiettante puntata del trono over di Uomini e Donne, vedremo la conduttrice Maria De Filippi annunciare anche Jean Pierre. Il cavaliere, a differenza di Riccardo e Enzo, sfilerà in passerella con un elegantissimo vestito e il tutto sarà molto sobrio e raffinato. Naturalmente Gemma Galgani lo troverà affascinante. Quale cavaliere vincerà? Per saperlo bisognerà attendere la messa in onda del celebre dating show di Canale 5 prevista per le ore 14:45 circa.