Il Paradiso delle Signore ha finalmente riaperto i battenti. Nel corso della puntata di domani, martedì 15 ottobre, le vicende della soap entreranno nel vivo con i primi screzi e discussioni. Tra i volti nuovi di questa quarta edizione ci sarà Rocco Amato, il nipote di Agnese giunto a Milano dalla Sicilia per trovare un lavoro. Il ragazzo verrà assunto come magazziniere dell'esercizio commerciale, ma fin da subito i suoi rapporti con il capo Ugo Tagliabue saranno carichi di tensione.

Intanto il pubblico farà la conoscenza di un'altra new-entry: da un paesino della Pianura Padana arriverà Angela, una giovane che sarà alla ricerca di un'occupazione. La ragazza farà subito colpo sia su Adelaide che soprattutto su Riccardo Guarnieri.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 15 ottobre: tensione tra Ugo e Rocco

L'episodio di martedì 15 ottobre de Il Paradiso delle Signore 4 sarà caratterizzato principalmente dall'arrivo di Rocco e Angela.

Entrambi approderanno a Milano per lavorare, anche se per ragioni differenti. Per quanto riguarda il nipote di Agnese, questi proverrà dalla Sicilia e farà molta fatica ad abituarsi al ritmo di vita milanese. Inoltre il giovane non andrà affatto d'accordo con il suo superiore Ugo Tagliabue.

Nel frattempo il ritorno di Gabriella sarà foriero di novità. Quest'ultima sarà di nuovo a Milano dopo aver vissuto per un po' di tempo a Parigi, dove ha iniziato a lavorare come stilista.

Nella capitale transalpina ha avuto l'opportunità di disegnare l'abito da sposa di Marta. La storia d'amore tra la Guarnieri e Vittorio procederà a gonfie vele, con la coppia che continuerà a portare avanti i preparativi per le nozze ormai imminenti.

Gabriella deve modificare l'abito di Marta, in città arriva Angela

Quando il vestito nuziale verrà consegnato a Villa Guarnieri, Adelaide si renderà conto che è diverso da quello che era stato commissionato a Gabriella.

Di conseguenza, la donna esorterà la nipote ad acquistarne uno della linea Galeotti. Marta e Vittorio però decideranno di dare una seconda possibilità alla neo-stilista, e così l'uomo la contatterà, chiedendole di apportare delle modifiche all'abito.

Intanto, da un piccolo centro abitato della Pianura Padana arriverà a Milano Angela Barbieri, un altro nuovo personaggio di questa quarta edizione de Il Paradiso delle Signore. La ragazza dimostrerà fin dal primo momento di essere garbata e gentile, e soprattutto di essersi trasferita nella metropoli lombarda per trovare un impiego.

E sembra che per lei non sarà poi così difficile raggiungere il suo obiettivo, poiché al Circolo riuscirà a conquistare la fiducia di Adelaide di Sant'Erasmo e Riccardo Guarnieri.