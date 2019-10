L'attore Davide Devenuto è uno dei protagonisti di 'Un posto al sole' in onda su Rai 3 ed è l'antagonista della fiction di Mediaset, Rosy Abate 2. In particolare, l'attore che interpreta il personaggio del boss Antonio Costello ha svelato alcuni dettagli su come potrebbero andare le ultime due puntate della seconda stagione dello spin-off di Squadra Antimafia. Queste le parole dell'attore napoletano durante la sua intervista di mercoledì 1 ottobre a Tv Sorrisi e Canzoni: 'Pian piano stiamo arrivando alla guerra vera e propria.

Ma i telespettatori non assisteranno ad un guerra con fucili, ma una guerra psicologica. Con Rosy che cercherà di non cadere nelle tentazioni di Costello, mentre è spinta dal desiderio di salvare suo figlio Leonardo'.

Davide Devenuto si è ispirato a Gus Fring per interpretare Costello

Quindi, il 47enne napoletano mentre si prepara a salutare la soap Un posto al sole dopo 15 anni ha affermato che si è molto divertito ad interpretare il boss Costello e in generale, a fare la parte del cattivo, perché Antonio non è un boss sanguinario, 'ma uno che tiene in mano la situazione, senza mai alzare la voce'.

Poi, Devenuto ha aggiunto che nella creazione di questo personaggio hanno cercato di creare un antagonista diverso dal classico prototipo di cattivo. E per fare ciò, l'attore ha affermato di essersi ispirato a Gus Fring, il proprietario della catena di ristoranti 'Los pollos hermanos' nella serie americana di successo 'Breaking Bad'.

Se da un lato Giulia Michelini che interpreta da 10 anni l'ormai storico personaggio di Rosy Abate ha fatto sapere di essere intenzionata a chiudere con questa storia.

Dall'altro lato c'è il 47enne napoletano che è possibilista riguardo ad uno spin-off sul boss Antonio Costello. Queste le sue parole: 'Si potrebbe girare un antefatto per far scoprire ai telespettatori come è diventato'. E chissà se questa proposta non possa essere presa realmente in considerazioni dagli autori della fiction di Mediaset.

Anticipazioni quarta puntata Rosy Abate 2

La terza puntata della seconda stagione di Rosy Abate si è conclusa con l'arresto di Leonardo Abate.

La quarta puntata di venerdì 4 ottobre sarà incentrata proprio sul tentativo di Rosy e della sua sorellastra Regina di salvare il ragazzo dal carcere di Nisida. In particolare, il 17enne scoprirà di aver fatto un grave errore a mettersi contro la madre per allearsi con suo suocero. Infatti, quest'ultimo farà minacciare il figlio della Regina di Palermo che proverà di tutto per salvarlo da morte certa in carcere.

Successivamente, Rosy e Regina coinvolgono anche Luca Bonaccorso e i tre organizzeranno un team per trovare le prove dell'innocenza di Leo riguardo all'omicidio dell'ispettrice Nadia Aversa.