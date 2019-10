Il prossimo martedì 8 ottobre andrà in onda in prima serata su Rai 1, la quarta puntata della seconda stagione della fiction La strada di casa. Secondo le ultime anticipazioni, la prossima puntata regalerà ai telespettatori italiani tantissime novità e colpi di scena. In particolare, l'episodio sarà incentrato principalmente sulle condizioni di Milena Morra che verserà in gravi condizioni, dopo essere stata investita.

In particolare, Fausto e Gloria saranno molto preoccupati per quanto accaduto, ma non è tutto. Infatti, quando la giovane ragazza verrà operata d'urgenza, in ospedale si scoprirà che Milena ha dei segni sul collo che non hanno nulla a che fare con l'incidente. Ovviamente, i sospetti ricadranno sull'amante Valerio Costa. Quest'ultimo potrebbe aver investito la figlia dei Morra per impedirle di rivelare a suo padre e suo fratello che le materie prime arrivate direttamente dalla Repubblica Ceca contengono un pericoloso pesticida che in Italia è illegale.

Proprio per questo motivo, Fausto e il suo amico Ernesto decideranno di partire per Praga per provare a far luce su questa vicenda e incastrare Valerio che in tutta la storia è l'unico che al momento ci è andato a guadagnare. Successivamente però i due torneranno in Italia e quando avranno i risultati delle materie prime ceche che hanno mandato a realizzare, questi risulteranno del tutto puliti.

Gloria potrebbe avere l'Alzheimer

Ma i guai per la famiglia Morra non finiscono mai, visto e considerato che dopo l'apparente suicidio e possibile sabotaggio di Irene, c'è stato l'incidente di Milena ed ora anche la moglie di Fausto Morra sta molto male.

Infatti, Gloria in un primo momento cercherà di nascondere la verità sulle sue condizioni di salute a suo marito, però poi la situazione peggiorerà e gli racconterà tutto. Successivamente, la donna si farà visitare da uno specialista e scoprire che potrebbe avere l'Alzheimer. Fausto sarà molto preoccupato perché è la prima volta che temerà di poter davvero perdere sua moglie, l'unica donna che per tutta la vita gli è sempre stata fedele e che anche in sua assenza ha comunque portato avanti la famiglia.

Però, il Morra non si perderà d'animo e raccoglierà tutte le sue forze pur di scoprire tutta la verità su Irene (il presunto suicidio e possibile sabotaggio alla birreria) e sopratutto cercherà di dare tutta la forza possibile a sua moglie per affrontare la malattia. Inoltre, l'uomo non vuole credere che Mauro possa essere il colpevole del sabotaggio e così proverà a cercare prove per scagionarlo, ma non è tutto perché indagherà insistentemente su Valerio.

Ma la grande sorpresa sarà che mentre è in ospedale riceverà una chiamata dal commissariato dove gli diranno chi ha investito Milena Morra.