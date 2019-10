Gli spoiler di Un posto al sole riguardanti le puntate che andranno in onda da lunedì 21 a venerdì 25 ottobre riportano che Diego Giordano cederà ai sensi di colpa per l'incidente occorso ad Aldo Leone, ancora ricoverato in ospedale in condizioni critiche.

Il figlio di Raffaele, infatti, deciderà di assumersi le proprie responsabilità e si costituirà alla polizia. Vittorio Del Bue, invece, comincerà a soffrire l'assenza dell'ex fidanzata Alex Parisi.

Un Posto al Sole: Raffaele in ansia per il figlio

Sta per cominciare una settimana ricca di novità per gli appassionati delle vicende ambientate a Palazzo Palladini. Le anticipazioni di Un Posto al Sole relative alle puntate che verranno trasmesse dal 21 al 25 ottobre su Rai 3 rivelano che Raffaele sarà molto in ansia per il figlio.

Eugenio Nicotera, intanto, comincerà a nutrire dei forti sospetti su Diego, ritenendo che possa essere in qualche modo coinvolto nell'incidente dell'avvocato Leone.

Intanto Vittorio inizierà a pensare che Alex possa essere venuta a conoscenza della sua relazione clandestina con la bella Anita. Per questo motivo, il giovane Del Bue andrà da Rossella per confidarsi con lei, nella speranza che possa dargli un consiglio utile.

Giulia farà un bel gesto per Renato, ma questi non apprezzerà affatto le buone intenzioni dell'ex moglie.

Diego decide di costituirsi alla polizia

Cerruti continuerà a tenersi lontano dal dottor Sarti, ma ben presto arriverà una sorpresa che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Giulia si fiderà delle parole di Angela e proverà a non pensare più a Denis.

Diego, sempre più convinto di essere il principale responsabile di quanto accaduto ad Aldo, in preda ai rimorsi prenderà la decisione di presentarsi spontaneamente alla polizia. Questa presa di posizione non piacerà affatto a Raffaele, il quale farà di tutto affinché il figlio possa cambiare idea.

La polizia esamina l'automobile di Diego

Diego, dunque, nonostante il tentativo del padre di farlo tornare sui suoi passi, andrà dritto per la sua strada e si costituirà, raccontando agli inquirenti la sua versione dei fatti in merito all'incidente di Leone.

Tutto ciò, però, rischierà di peggiorare ulteriormente la posizione del giovane Giordano.

Fabrizio, sempre più attratto da Marina, le proporrà di partire insieme per un bel viaggio. Dopo la deposizione di Diego, la polizia effettuerà dei rilievi sulla vettura del ragazzo per capire se è stato realmente lui ad investire l'avvocato. I controlli risulteranno decisivi per arrivare alla verità.

Arianna non saprà se prendere parte o meno alla giornata di riflessione insieme ai compagni di classe di Mimmo e Maurizio.

A tal proposito, Michele avrà un duro confronto con gli studenti. Infine Giovanna Landolfi scoprirà i tradimenti di Leone.