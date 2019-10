Nelle puntate de Il Segreto in onda dal 6 al 12 ottobre, i telespettatori italiani faranno la conoscenza di un nuovo personaggio destinato ad avere un ruolo principale nel corso dei prossimi mesi. Si tratterà della bella Lola Mendana, interpretata dall'attrice Lucia Margo, che fin dai suoi primi passi a Puente Viejo avrà a che fare con Prudencio Ortega. La nuova arrivata farà una richiesta all'Ortega, quest'ultimo noterà la donna per la sua bellezza. Tra Prudencio e Lola nascerà un bel sentimento. Andiamo a scoprire nei dettagli cosa rivelano le anticipazioni delle nuove puntate.

Il Segreto anticipazioni: Lola chiede a Prudencio di prestagli dei soldi

Le anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana segnalano che Prudencio sarà sempre più concentrato nel suo lavoro di usuraio, che lo porterà ben presto ad avere a che fare con Lola. Non appena la voce della nuova attività dell'Ortega si diffonderà a Puente Viejo e nei paesi vicini, anche la giovane si rivolgerà a lui per chiedergli in prestito di 500 pesates.

Tale denaro sarà necessario per ristrutturare la fattoria di famiglia, motivo per cui lei sarà convinta di riuscire a ripagare quanto dovuto. In attesa di scoprire se Prudencio accetterà di concedere il denaro alla sua possibile cliente, segnaliamo fin d'ora che Lola diventerà una presenza quotidiana nelle trame della telenovela spagnola. Come ogni personaggio che si rispetti, anche lei sarà portatrice di un segreto che la legherà a Donna Francisca. In passato, infatti, Lola ha commesso un omicidio di cui la Montenegro è a conoscenza e che verrà usato a suo vantaggio per compiere nuovi ricatti.

Trame Il Segreto: Prudencio e Lola si sposeranno

Nelle prossime puntate de Il Segreto, Prudencio sarà fin da subito colpito dalla bellezza di Lola, la giovane che si avvicinerà a lui per chiedergli un prestito. La coppia sarà attesa da una fase complicata, caratterizzata da intrighi orditi da Donna Francisca e dagli inevitabili segreti da svelare. Alla fine anche per loro arriverà comunque il lieto fine, già andato in onda nelle puntate spagnole del mese di agosto.

Dopo avere scoperto le ragioni che avevano spinto l'amata ad uccidere in passato, Prudencio le confermerà i suoi sentimenti e poco dopo verrà celebrato il loro matrimonio. Gli sposi verranno raggiunti dalla telefonata di Saul e Julieta e dalla loro proposta: considerando che il paesino spagnolo dovrà essere inondato, Prudencio e Lola verranno invitati a raggiungere i parenti in Italia.