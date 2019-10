Dovrebbe mancare meno di un mese al debutto su Canale 5 della nuova edizione Vip del Grande Fratello. Stando a quello che riportano i siti di gossip nelle ultime ore, il reality condotto da Alfonso Signorini dovrebbe tornare in onda a fine ottobre con un cast variegato, che è destinato a far discutere. Sarebbero già quattro i personaggi famosi certi di varcare la porta rossa di Cinecittà: tra questi, spiccano l'ex naufraga Paola Di Benedetto e la conduttrice Adriana Volpe.

Il cast del GF Vip 4 prende forma

La quarta edizione Vip del Grande Fratello, è dietro l'angolo: si vocifera, infatti, che a fine ottobre dovrebbe andare in onda la prima puntata del format che quest'anno sarà condotto da Alfonso Signorini. Sebbene gli addetti ai lavori non abbiano ancora ufficializzato nulla sul cast che stanno mettendo su in questi giorni, sul web si rincorrono le notizie sui personaggi famosi che a breve entreranno nella casa più spiata d'Italia.

TvBlog, per esempio, qualche ora fa ha reso pubblici i nomi di quattro Vip che sarebbero già certi di partecipare al reality Mediaset. A concorrere alla vittoria del programma di Canale 5, dunque, dovrebbero essere: l'influencer Paola Di Benedetto (ex naufraga dell'Isola dei Famosi e fidanzata del cantante Federico Rossi), la conduttrice Adriana Volpe (rimasta "orfana" di programmi in Rai), la showgirl Antonella Elia e il presentatore Michele Cucuzza.

Stando a quello che si legge in rete di recente, questi quattro volti del mondo dello spettacolo saranno sicuramente nel cast del GF Vip 4, che dovrebbe essere annunciato a breve, dopo che saranno risolti i ballottaggi ancora in essere tra alcuni protagonisti conosciuti grazie al web oppure a Uomini e Donne.

Tanti ex di U&D in corsa per un posto nella Casa

Le indiscrezioni che impazzano in rete negli ultimi giorni, raccontano di vari ballottaggi che Alfonso Signorini sarebbe chiamato a risolvere da qui all'inizio del reality (previsto attualmente per la fine di ottobre). Pare, infatti, che gli autori siano fortemente indecisi su quale personaggio premiare dopo i tanti casting che hanno fatto in questi mesi: per il ruolo di simpatico del gruppo, infatti, si dice se la giochino Lorenzo Riccardi e Mariano Catanzaro, amati ex tronisti di Uomini e Donne.

Il "bello" del GF Vip 4, invece, potrebbe essere uno tra Luca Daffrè e Rodolfo Salemi, entrambi corteggiatori del dating-show e single di vecchie edizioni di Temptation Island.

Due apprezzate influencer, infine, si contenderebbero un posto nella Casa: Zoe Cristofoli (ex di Fabrizio Corona) e Ginevra Lambruschi (vecchia fiamma di Niccolò Bettarini, figlio di Stefano e Simona Ventura).