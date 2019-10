Sono tantissimi anni ormai che i telespettatori hanno la possibilità di seguire le avventure sentimentali di Gemma Galgani durante il Trono Over di Uomini e donne. La dama sembrerebbe essere disposta a tutto pur di non abbandonare la trasmissione, anche a perdere la sua dignità. Recentemente si sta parlando molto di questo argomento, perché sono in tanti a pensare che Gemma stia un po' esagerando nel voler continuare a tutti i costi a rimanere in studio nonostante le tante storie d'amore finite male.

Nelle ultime puntate abbiamo visto Gemma perdere completamente i freni di fronte al suo trasporto per il cavaliere Jean Pierre, che non sembra essere particolarmente interessato a lei. Questo ha spinto un suo vecchio amore, Giorgio Manetti, a parlare nuovamente di lei e soprattutto della sua dignità.

Giorgio Manetti ha parlato di Gemma

Giorgio Manetti e Gemma Galgani si sono amati, ma la loro storia d'amore è finita definitivamente molto tempo fa.

Nonostante abbia abbandonato il Trono Over, l'ex cavaliere è tornato a parlare di Gemma su Nuovo Tv, con riferimenti specifici alla dignità che sta perdendo la donna. Il Gabbiano, intervistato dal settimanale, ha parlato della Galgani definendola una persona che ha completamente perso la sua dignità. Giorgio ha sottolineato che la dama ogni giorno si fa maltrattare pubblicamente, si fa insultare e denigrare ad ogni puntata, ma che non ha ancora abbandonato la trasmissione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne

Secondo Manetti aveva tutte le carte in regola per trovare la sua anima gemella, ma probabilmente la donna è più interessata a rimanere in trasmissione. Con queste parole Giorgio ha confermato ciò che ha dichiarato Tina Cipollari al settimanale Nuovo Tv, in cui ha spiegato che Uomini e Donne ha completamente cambiato la dama, che secondo lei è una persona molto falsa. Tina ha definito Gemma come una povera vecchietta sconsolata che vuole diventare Marilyn Monroe (in riferimento ad una delle ultime sfilate). Manetti a quanto pare la pensa esattamente come Tina e sicuramente questo non farà per niente piacere a Gemma.

Manetti non torna a Uomini e Donne

Recentemente si è parlato di un possibile ritorno di un personaggio conosciuto nel Trono Over. Tutti i fan della trasmissione hanno pensato proprio a Giorgio, con la speranza che tornasse per riprendersi Gemma oppure per farla ingelosire un po'. In realtà, Manetti non ha nessuna intenzione di tornare a Uomini e Donne e il personaggio di cui si è parlato è, invece, Samuel Baiocchi.

Si tratta di un volto storico del Trono Over, che aveva avuto una storia con Barbara De Santis ed Elga Profili. Le due dame erano arrivate addirittura a scontrarsi proprio per lui. Sicuramente ne vedremo delle belle, ma non vedremo il ritorno del Gabbiano in studio.