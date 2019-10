Tornano le anticipazioni della telenovela Una vita e riguardanti in particolare ciò che andrà in onda il 30 e 31 ottobre su Canale 5, a partire dalle ore 14:10.

Ad Acacias continuano gli intrighi e i colpi di scena e che vedranno ancora al centro dell'attenzione la ricca ereditiera Lucia Alvarado. Samuel, sarà disposto a tutto pur di ottenere il suo denaro e per tale motivo chiederà il permesso di corteggiarla non prima però di aver ottenuto l'annullamento del suo precedente matrimonio con Blanca.

Padre Telmo, venuto a conoscenza del piano di Samuel Alday, cercherà di mettergli i bastoni tra le ruote. Casilda intanto, indagherà sul rapporto tra Maria e Higinio, i quali continueranno a tramare alle spalle dell'ignara ex domestica.

Una vita del 30 ottobre: Casilda indaga sul bacio tra Higinio e Maria

Le anticipazioni riguardanti l'episodio della soap iberica in onda mercoledì 30 ottobre, svelano che Fabiana racconterà a Casilda di aver visto Maria e Higinio scambiarsi un bacio.

L'ex domestica in un primo momento sembrerà non credere alle parole dell'anziana, ma in un secondo momento deciderà di indagare sulla questione, cercando di capire quale rapporto leghi il dottor Baeza a sua madre. Intanto ad Acacias Samuel avrà presentato istanza per ottenere l'annullamento delle nozze con Blanca in modo da avere campo libero con Lucia, mentre Higinio e Maria continueranno a tessere la loro tela per impossessarsi di parte della fortuna degli Hidalgo.

Acacias 38, trama del 31 ottobre: Telmo vuole impedire a Samuel di corteggiare Lucia

Continuano gli intrighi e le emozioni anche nel nuovo appuntamento di Una vita in onda il prossimo 31 ottobre, nel quale vedremo come padre Telmo si darà da fare per impedire la relazione tra Samuel e Lucia. Il sacerdote infatti, chiederà aiuto al priore affinché blocchi la domanda per l'annullamento delle nozze con Blanca presentata da Samuel.

Come rivelano gli spoiler, Telmo sarà molto preoccupato per la Alvarado è continuerà a tentare di farle capire che sarebbe meglio stare lontana dall'Alday. Per tale motivo penserà anche di organizzare un incontro tra Lucia e l'usuraio Batan, in modo che quest'Ultimo le faccia aprire gli occhi su Samuel e sulle sue reali intenzioni.

Riuscirà il giovane sacerdote a impedire che Samuel si approfitti della buona fede della Alvarado?

Per scoprirlo non resta che attendere il prosieguo delle puntate della soap iberica che ricordiamo, va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle 14:10.

