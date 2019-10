A pochi mesi dalla fine della sua avventura a Uomini e donne, Giulia Cavaglià ha ritrovato l'amore. Messa definitivamente da parte la breve ma tormentata frequentazione con Manuel Galiano, il cuore della torinese ha cominciato a battere per un suo caro amico: lo scrittore Francesco Sole. I due hanno ufficializzato il loro rapporto con alcuni teneri video apparsi sui profili Instagram di entrambi.

Giulia tra le braccia dell'amico Francesco: il gossip impazza

"Allora, lui è solo un amico. Ci troviamo bene, mi fa scassare dalle risate perché è simpatico, ma è soltanto un amico", sono queste le parole con le quali Giulia Cavaglià ha smentito le voci che circolavano su un presunto flirt in corso tra lei e Francesco Sole.

A neppure due mesi di distanza da queste affermazioni, è decisamente cambiato qualcosa tra i due ragazzi.

Stando alle Storie che entrambi stanno pubblicando su Instagram in questi giorni, pare che la loro bella amicizia si sia trasformata in qualcosa di più profondo.

A confermare l'idillio nato tra lei e il popolare scrittore, è stata la stessa ex tronista di Uomini e Donne con un video apparso sul suo account ieri sera. Mentre si trovava a cena a Milano con alcuni amici (tra i quali anche Soleil Sorgé), la torinese ha caricato sul suo profilo un filmato nel quale la si vede baciare con trasporto Francesco.

La neo coppia, intenta ad intonare una romantica canzone al karaoke, non è riuscita a trattenersi dallo scambiarsi affettuosità davanti all'obiettivo.

Il passato accanto a Manuel dopo U&D

Prima di finire al centro del Gossip per la relazione con lo scrittore Francesco Sole, Giulia Cavaglià ha fatto parlare di sé per la doppia esperienza a Uomini e Donne: dopo essere stata per mesi corteggiatrice di Lorenzo Riccardi (che le ha preferito Claudia Dionigi a febbraio scorso), la giovane è stata promossa al ruolo di tronista.

Il percorso alla ricerca dell'anima gemella della torinese, è durata poco: a maggio, infatti, la protagonista del Trono Classico ha dovuto fare la sua scelta tra due ragazzi che sembrava l'avessero colpita molto. A Giulio Raselli (che oggi è a sua volta uno dei tronisti di U&D), la ragazza ha preferito Manuel Galiano, con il quale ha cominciato una breve e turbolenta frequentazione lontano dalle telecamere.

La storia tra Giulia e il corteggiatore, infatti, è durata poco più di un mese: quando in rete ha cominciato a circolare il gossip su un presunto tradimento di lui a Ibiza, la Cavaglià sembra aver colto la palla al balzo per lasciarlo. Questo almeno è quello che ha sempre sostenuto Manuel dopo la rottura.

Nel corso dell'estate, all'ex tronista sono stati attribuiti vari flirt mai confermati, tra i quali quello con il suo attuale compagno: Francesco Sole.