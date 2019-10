Tornano le anticipazioni settimanali della soap Beautiful, riguardanti ciò che andrà in onda su Canale 5 da domenica 20 a sabato 26 ottobre, nel consueto orario delle 13:40. A casa Forrester si festeggerà il Giorno del Ringraziamento, dove Eric ringrazierà Pam e Charlie per aver cucinato. Nel corso dei nuovi episodi, i fan della soap americana, assisteranno anche al ritorno di Taylor, la quale, dopo un periodo di cura, deciderà di tornare a Los Angeles.

L'equilibrio psichico della madre di Steffy non sarà però ancora dei migliori, tanto che aggredirà prima Bill e poi Hope. Brooke, intanto, sarà al settimo cielo per il fatto che presto diventerà nonna e porterà alla figlia e al genero un regalino per la nascitura.

Anticipazioni al 26 ottobre: Taylor torna a Los Angeles e aggredisce Bill

Molti di colpi di scena lasceranno con il fiato sospeso i telespettatori di Beautiful nel corso della prossima settimana, dal 20 al 26 ottobre, dove il detective Sanchez continuerà a indagare sul tentato omicidio di Bill Spencer.

Il poliziotto, infatti, non ha mai smesso di indagare sul fatto e si recherà in ufficio da Bill per cercare ulteriori informazioni su quanto accaduto e fare dei passi avanti nelle indagini. Nel frattempo Taylor farà il suo ritorno in città e Steffy sarà molto contenta, dato che penserà che la madre stia molto meglio dopo il suo periodo di cura. La donna si recherà da Bill e lo implorerà di non denunciarla per avergli sparato. Taylor nel corso della discussione sembrerà di nuovo fuori controllo e aggredirà il magnate.

Beautiful, puntate dal 20 al 26 ottobre: Taylor ancora fuori controllo insulta anche Hope

Le anticipazioni relative agli episodi in onda dal 20 al 26 ottobre, svelano che Taylor, nonostante il periodo di cura, non sembri aver superato del tutto i suoi problemi. Dopo aver aggredito Spencer, si recherà da Hope e comincerà a insultarla pesantemente, accusandola di aver reso infelice Steffy. Sia Liam che Bill, quindi, non si sentiranno al sicuro sapendo del ritorno di Taylor in città.

Il magnate, in particolare, sarà certo che il ritorno della madre di Steffy non porterà nulla di buono, mentre Liam sarà preoccupato non solo per la sicurezza del padre, ma anche per l'incolumità della giovane moglie. Liam, infatti, è a conoscenza del fatto che sia stata Taylor a sparare a Bill e alla fine deciderà di condividere il segreto con Hope.

Questo e molto altro nelle puntate di Beautiful in onda nella settimana che va da domenica 20 a sabato 26 ottobre, a partire dalle 13:40 su Canale 5.

Sul sito Mediaset Play è possibile rivedere le puntate già andate in onda, dove sono disponibili diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.