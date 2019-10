La scorsa domenica Erica Piamonte, Taylor Mega e Giorgia Caldarulo si sono rese protagoniste di un duro scontro a ''Live - Non è la d'Urso''. Le tre protagoniste hanno cercato di fare chiarezza su quanto avvenuto in ascensore. Prima si sono confrontate le due ex gieffine, poi è intervenuta la nuova fidanzata della friulana.

Giorgia Caldarulo si scusa con Erica per averla insultata durante la trasmissione Live - Non è la d'Urso

Tutto è iniziato con la scoperta della nuova relazione sentimentale di Taylor Mega.

La Piamonte nel salotto di Barbara D'Urso aveva confessato di essere venuta a conoscenza di questo scoop, tramite la televisione. La giovane ha ammesso di essere stata più di un'amica per la friulana. Fino ad oggi la notizia era rimasta nascosta ai riflettori, solamente per volere della Mega, poiché i suoi genitori non erano a conoscenza di questo suo lato. D'altro canto la replica di Taylor, è stata quella di aver visto solo un’amica in Erica.

La stessa influencer più volte ha sottolineato che il rapporto con la Piamonte, poteva essere descritto come una relazione aperta. Dunque, le due donne hanno solo visto il tutto in modo diverso.

Prima che l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne entrasse in ascensore, si è lasciata scappare un insulto verso la toscana. Giorgia avrebbe etichettato Erica, come una ragazza di facili costumi. Sebbene la cosa fosse sfuggita agli occhi della conduttrice Mediaset, molti telespettatori hanno riportato l'accaduto sia sul profilo social di Giorgia Caldarulo sia su quello di Erica Piamonte.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

A quel punto la protagonista dello spiacevole episodio, non ha potuto fare altro che ammettere il gesto. La diretta interessata attraverso alcune Instagram Stories si è assunta le sue colpe: "Chiedo scusa perché questa cosa è brutta e mi è uscita per istinto. Ero arrabbiata, non facciamo i moralisti". Giorgia ha invitato tutti a non strumentalizzare la cosa, poiché quando si è arrabbiati capita a tutti di dire qualcosa che non si pensa.

Erica Piamonte: 'Taylor Mega a me ci tiene'

Erica Piamonte dopo essere stata messa al corrente del fatto increscioso ai suoi danni, ha chiesto le scuse pubbliche di giorgia Caldarulo. Poi la giovane tramite il suo profilo social è tornata a parlare del rapporto con Taylor Mega. Nonostante tra le due non vi sia più la possibilità di iniziare una relazione, Erica si è resa disponibile nel recuperare il rapporto con la friulana.

L'ex gieffina toscana ha evidenziato che durante il confronto in ascensore, Taylor Mega anche davanti alla nuova fidanzata ha ammesso più volte di tenere alla sua ex coinquilina: "Mi ha detto più volte di voler ricostruire un'amicizia, di non volermi perdere". A quanto pare la Piamonte pur di avere vicina Taylor, è disposta ad avere una semplice amicizia.