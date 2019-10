Tra i reality show in partenza in questa stagione autunnale 2019 vi era il Grande Fratello Vip, giunto alla sua quarta edizione di messa in onda. I fan attendevano con trepidazione il ritorno del fortunato reality show condotto nella anni precedenti da Ilary Blasi e quest'anno affidato nelle mani di Alfonso Signorini. Peccato, però, che proprio quest'oggi Mediaset ha diramato un comunicato stampa con il quale ha fatto sapere che il debutto del GF Vip 4 è stato definitivamente slittato e al posto del reality show Mediaset tornerà in onda il programma di Adriano Celentano.

Slitta il debutto del Grande Fratello Vip 4: il reality condotto da Signorini rimandato al 2020

Nel dettaglio, infatti, il comunicato stampa diramato in queste ore da Mediaset fa sapere che si è maturata la decisione di posticipare il debutto di questa quarta edizione del Grande Fratello al 2020. In un primo momento il reality show doveva debuttare a fine ottobre/inizio novembre e quindi i vari concorrenti avrebbero dovuto trascorrere le feste di Natale in casa.

Tuttavia non sarà più così, dato che Mediaset approfittando del fatto che in queste prime settimane della stagione autunnale gli ascolti sono stati sorprendentemente positivi, si è scelto di ottimizzare i costi e di posticipare il debutto del GF Vip a gennaio 2020.

Ma chi prenderà il posto del reality show nei lunedì sera di novembre? In prime time tornerà in onda Adrian, il cartone che vede protagonista il 'Molleggiato' Adriano Celentano, che ha sonoramente 'floppato' nella passata stagione tv.

Nonostante gli ascolti bassi, però, in casa Mediaset hanno deciso di dare una seconda possibilità allo show di Celentano che andrà ad occupare le prime serate del lunedì del mese di novembre. Riuscirà a non far rimpiangere gli ascolti del reality show?

Le prime indiscrezioni sul cast del nuovo Grande Fratello Vip

Tornando al Grande Fratello Vip 4, in queste ore sono emerse anche le prime indiscrezioni su quello che sarebbe il cast di concorrenti e opinionisti di quest'anno.

Tra i partecipanti dovrebbero esserci Antonella Elia e Adriana Volpe, ma non si esclude che le porte della casa più spiata d'Italia possano aprirsi anche per degli ex concorrenti di Uomini e donne, in primis Lorenzo Riccardi.

Per quanto riguarda, invece, gli opinionisti di questa quarta stagione del reality show si vocifera che ci sarebbero delle trattative in corso per Wanda Nara, già opinionista in studio a Tiki Taka e per Pupo, che negli anni passati è stato uno degli inviati del reality show La Fattoria.

La presunta nuova coppia di opinionisti, però, non ha entusiasmato più di tanto il pubblico social.