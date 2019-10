Tra i protagonisti di questa nuova edizione di Uomini e donne vi è sicuramente il giovane Giulio Raselli, nei panni di tronista. Dopo l'esperienza estiva in veste di tentatore a Temptation Island, ecco che Giulio è approdato sull'ambito trono rosso della trasmissione di Maria De Filippi e in queste prime settimane non ha nascosto di avere già una preferita. Trattasi della bella Veronica, la quale però lo tiene sulle spine e in studio ha ammesso di essere attratta anche dall'altro tronista Alessandro.

Intervistato dal magazine di Uomini e donne, Giulio ha fatto sapere di avere le idee chiare sul tipo di ragazza da scegliere e non ha nascosto il suo interesse per Veronica.

Uomini e donne, Giulio non nasconde l'interesse per Veronica

Nel dettaglio, infatti, Giulio ha avuto modo di parlare delle sensazioni che è riuscito a suscitargli Veronica in queste settimane di messa in onda della trasmissione, rivelando che è rimasto piacevolmente colpito dal modo di fare della ragazza, che lo avrebbe stregato.

"È una ragazza che a tratti risulta sfuggente" ha dichiarato Raselli nel corso dell'intervista che in questi giorni ha concesso al magazine della trasmissione di Canale 5, dove ha poi aggiunto che Veronica è stata in grado di trasmettergli questa piacevole sensazione che Giulio stava proprio cercando nell'ipotetica ragazza che vuole al suo fianco e sta cercando grazie a questa esperienza televisiva.

Aggiungendo informazioni sul tipo di donna che desidera incontrare a Uomini e donne, Giulio ha ammesso che gli piacerebbe poter avere al suo fianco una donna che possa fargli pensare a lei per tutto il giorno ma che sappia essere anche forte, che sia in grado di sostenere un discorso e che sia disposta ad accettare i suoi modi di fare, i quali talvolta non sarebbero proprio piacevoli.

Giulio Raselli non si arrende con Veronica

Tuttavia, dopo aver descritto l'identikit della sua ragazza ideale, ecco che Giulio ha sganciato la 'bomba' nel corso dell'intervista al magazine di U&D.

Il nuovo tronista, infatti, non ha escluso che questo prototipo di ragazza possa essere già arrivata in studio per corteggiarlo.

Inutile dire che il pensiero è andato subito su Veronica, dato che al momento è stata l'unica ragazza che ha realmente fatto breccia nel cuore del giovane tronista. Anche nell'ultima registrazione del trono classico, avvenuta ieri pomeriggio, Giulio ha cercato in tutti i modi di attirare l'attenzione di Veronica che nel frattempo aveva deciso di corteggiare Alessandro.

Il giovane Raselli non si è arreso e ha deciso di incontrare Veronica in camerino per poterle parlare da vicino e per chiederle di dargli una seconda chance.