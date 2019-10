Dopo la messa in onda della puntata di ieri di Uomini e donne, Ida e Riccardo hanno ufficializzato il loro fidanzamento. Finalmente, in seguito ad estenuanti tira e molla, sono riusciti a superare i piccoli problemi di coppia dandosi un'altra possibilità. Ma come staranno andando le cose al di fuori delle telecamere? Il settimanale Uomini e Donne Magazine ha raggiunto i protagonisti di questa love story per intervistarli.

Entrambi sono sembrati estremamente felici di vivere la loro bellissima storia d'amore. Ad ogni modo, pare che ci sia qualche problemino di autostima, specie per la Platano. Quest'ultima, infatti, ha confessato di non sentirsi molto all'altezza del suo compagno. Questo, ovviamente, non fa che fomentare gelosie e malumori.

Ida Platano svela il suo disagio a Uomini e Donne Magazine

Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono lasciati intervistare dal settimanale Uomini e Donne Magazine ed hanno spiegato come stiano procedendo le cose tra loro.

La prima a parlare è stata la dama, la quale ha detto di essere molto felice con il suo uomo. La donna, inoltre, ha raggiunto una consapevolezza maggiore del rapporto, sta di fatto che ha dichiarato di essere convinta di non soffrire come accadde un tempo, nel caso in cui la storia dovesse finire. Nel corso dell'intervista, però, Ida si è lasciata andare ancora di più ed ha parlato dei piccoli problemi che fanno parte della loro coppia.

A quanto pare, infatti, si sente parecchio inferiore rispetto al suo uomo. Molte volte, infatti, si rende conto di quanto Guarnieri sia un uomo signorile ed elegante. lei, invece, è una donna molto più selvaggia e meno raffinata. Questa situazione, ovviamente, non fa che fomentare malessere e senso di insoddisfazione.

Le parole d'amore di Riccardo per la dama

Riccardo, però, fa di tutto per convincere la Platano di essere una donna perfetta.

Durante l'intervista, infatti, Guarnieri ha detto che per lui Ida è sempre stata Ida. L'unica donna con cui ha voglia di costruire una famiglia ed avere dei figli. Questo perché vede in lei un esempio di persona forte, che si è costruita da sola e che non fa affidamento su nessuno. Tutte queste caratteristiche sono estremamente preziose e apprezzate dal cavaliere.

Quest'ultimo, inoltre, ha detto che spesso, a causa del senso di inadeguatezza provato dalla sua compagna, nascono delle inutili gelosie.

In realtà, però, i suoi occhi non sono che per lei. La Platano è sicura dei sentimenti che il suo uomo nutre, sta di fatto che non gli ha attribuito nessuna colpa in merito al fatto che talvolta si senta inadeguata. Si tratta di un qualcosa che proviene solo dalla sua testa. Riuscirà a superare questo disagio?