Il trono classico di Uomini e donne regala sempre molte soddisfazioni. Per quanto riguarda le anticipazioni relative alla registrazione di ieri pomeriggio, giovedì 24 ottobre, vediamo che gli avvenimenti sono stati davvero moltissimi. In primo luogo si è partiti dal trono di Giulia. La ragazza era molto turbata a causa di alcune discussioni avute con Alessandro. Successivamente si è passati a Raselli.

Quest'ultimo ha spiazzato Giulia con un regalo molto costoso e, in seguito, è stato accusato da Giovanna di essere d'accordo con la corteggiatrice in quanto la segue su Instagram.

Infine, il trono di Alessandro è stato caratterizzato da un gesto spiazzante del tronista, il quale si è quasi "dichiarato" per Veronica facendole un regalo inaspettato in puntata.

Giulia furiosa con Alessandro, segnalazione su Daniele

Le avventure dei vari tronisti del trono classico di questa stagione di Uomini e Donne stanno appassionando i telespettatori. La puntata di ieri è incominciata con una nervosissima Giulia. Tutto ha avuto inizio da un elemento notato dalla ragazza su Alessandro. Un po' di giorni fa, infatti, il ragazzo ha pubblicato una Instagram Stories contenente la stessa canzone pubblicata dalla sua ex.

Questo, ovviamente, ha fatto sorgere dei sospetti. Il corteggiatore si è difeso dicendo fosse solo una coincidenza, tuttavia, ha ribadito di essere in contatto con la donna perché hanno un figlio insieme.

Successivamente, è arrivata una segnalazione su Daniele. Il ragazzo è stato avvistato in compagnia di una donna in atteggiamenti compromettenti. Le parole della ragazza che ha diffuso questa segnalazione, però, non sono state corredate da foto o testimonianze. Ad ogni modo, Giulia ha lasciato lo studio fortemente turbata.

Giulio d'accordo con Giulia? Alessandro spiazza Veronica

Per quanto riguarda il trono di Giulio, invece, vediamo che il ragazzo ha fortemente discusso con Giovanna ed, in seguito, ha fatto una meravigliosa sorpresa a Giulia. Il tronista, infatti, le ha regalato un costosissimo paio di scarpe. Il gesto è nato dal fatto che, in una precedente occasione, la fanciulla gli avesse palesato le sue difficoltà economiche.

Giovanna, ovviamente, non ha apprezzato la cosa ed ha sollevato due questioni. La prima riguarda il fatto che, dal profilo IG di Giulia, non traspare affatto che abbia problemi economici. In secondo luogo ha accusato i due di conoscersi già dato che lui la segue sui social.

Entrambi, però, hanno smentito la cosa. Giulio ha detto di averle messo il "Segui" tempo fa solo perché è una bella ragazza, mentre lei ha detto addirittura di non aver mai notato questa cosa.

Infine, Alessandro ha spiazzato tutti con un gesto inaspettato verso Veronica. A seguito di un'esterna molto romantica, dove è scattato anche un bacio. Il ragazzo ha deciso di farle un regalo in studio: un peluche con su scritto: "Ti ho pensato ogni giorno". Il tronista, infatti, ha deciso addirittura di non fare altre esterne.