Dopo tanto tempo e tanti tira e molla finalmente Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno deciso di uscire insieme da Uomini e donne. La coppia vuole vivere la propria relazione lontano dalle telecamere, nella speranza di farla funzionare meglio di quanto hanno fatto fino ad ora. Visti i tantissimi momenti di tensione che hanno affrontato nel corso della loro relazione e anche in questo anno di separazione, Ida Platano ha spiegato di aver messo su una sorta di corazza per paura di soffrire ancora.

In un'intervista doppia per Uomini e Donne Magazine Ida e Riccardo hanno raccontato come sta procedendo la loro storia d'amore al di fuori del programma televisivo.

Ida non si sente all'altezza di Riccardo

Nell'intervista la Platano ha spiegato che ha deciso di lasciare il programma per dare un'altra possibilità a Riccardo e alla loro storia d'amore. Ha ammesso di sentirsi più tranquilla e di voler dare un'altra chance ai propri sentimenti, che sono sempre stati sinceri e molto forti.

La speranza è quella di riuscire a costruire qualcosa di bello, mettendo da parte qualsiasi cosa possa scatenare un litigio. Ida è convinta che questa volta se non dovesse funzionare non soffrirebbe più come ha sofferto in passato, ma ha anche ammesso di avere qualche problema e di non sentirsi all'altezza di Riccardo. Pur non dando la colpa al suo compagno, Ida ammette di sentirsi spesso inferiore a lui e di sentirsi a disagio perché lo vede davvero perfetto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne

Questo è dovuto anche al fatto che in passato molti suoi comportamenti non sono piaciuti all'uomo che, secondo quanto lei stessa ha riportato, è un signore mentre lei è una donna molto più selvaggia. Probabilmente a causa delle troppe incomprensioni degli ultimi anni, Ida tende a sentirsi un po' in difetto e ha manifestato una maggiore insicurezza nei confronti del suo uomo. Le cose per il momento stanno andando per il verso giusto ma evidentemente Ida vive con la costante paura di fare qualcosa che potrebbe dare fastidio a Riccardo, come è successo spesso in passato. Questo potrebbe frenarla e non farla essere se stessa in modo totale.

Riccardo e le belle parole nei confronti di Ida

Riccardo Guarnieri non è dello stesso parere di Ida, anzi ha voluto subito precisare che lui non pensa affatto che lei non sia alla sua altezza. Ha ammesso di essere convinto che Ida sia la donna perfetta per lui e che tutte le promesse che lei gli ha fatto in passato per lui valgono ancora. Riccardo pensa realmente che Ida sia la donna con cui si sentirebbe pronto a costruire una famiglia e ammette che solo con lei ha provato il desiderio di sposarsi e di avere dei figli.

Il cavaliere ha spiegato che in 41 anni non ha mai trovato un'altra donna che possa essere paragonata a lei. Ha descritto Ida come una donna molto forte, in grado di costruirsi una vita da sola e assolutamente perfetta per lui. Ha, inoltre, voluto sottolineare che Ida è senza dubbio alla sua altezza, ma che purtroppo la sensazione che lei prova ha causato alla coppia diversi problemi, anche associati alla gelosia.