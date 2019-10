Le sorti di Casilda continueranno ad essere oggetto di grande curiosità anche nelle prossime puntate di Una vita. Maria, infatti, approfitterà della sua insofferenza in merito alla nuova situazione e insisterà per lasciare insieme il quartiere: potranno, così, essere felici altrove, acquistando una fattoria tutta loro. Ciò comporterà la richiesta dell'eredità di Maximiliano, fatto che causerà una gran confusione nella mente dell'ex domestica.

E proprio la decisione finale di Casilda, finirà per aprire la strada a nuove dinamiche, portando alla scoperta delle sue vere origini. La vedova di Martin apprenderà, infatti, di essere stata ingannata dalla madre che era interessata solo all'eredità di Maximiliano Hidalgo. Tale notizia sancirà anche la fuga della losca amante di Higinio, nonché il ritorno alle origini per la povera Casilda.

Una Vita anticipazioni: Casilda non è figlia di Maximiliano

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Una Vita, Casilda verrà sollecitata dalla madre che le chiederà di pretendere l'eredità che la spetta.

Qualcosa, però, ha già turbato le certezze della giovane domestica che è stata messa in guardia da Fabiana. Quest'ultima, infatti, ha sorpreso Maria e Higinio mentre erano intenti a scambiarsi un bacio appassionato. Nelle prossime puntate, Casilda sembrerà pronta a lasciare il quartiere per trasferirsi in campagna ma all'ultimo momento cambierà idea e non pretenderà il lascito di Maximiliano. Ne conseguirà un'inevitabile discussione durante la quale Higinio si lascerà sfuggire la verità sulle origini della ragazza: dato che Maria e Maximiliano non hanno mai vissuto dei momenti di passione, Casilda non può essere sua figlia.

L'Hidalgo, infatti, aveva mentito sui suoi trascorsi con la domestica solo per inscenare con Rosina un'esperienza con le donne con non aveva. Sarà così che l'ex domestica scoprirà di essere stata ingannata fin dall'inizio dalla madre, che aspirava solo ad ottenere un'eredità che non le spettava.

Trame Una Vita: la ritrovata pace con Rosina e Leonor

Come si evolverà la questione dopo la scoperta delle vere origini di Casilda?

Le anticipazioni di Una Vita segnalano che la giovane non avrà nessuna intenzione di portare avanti il malaffare organizzato da Maria e Higinio. I due viscidi amanti saranno, quindi, costretti alla fuga per evitare conseguenze peggiori mentre la simpatica domestica si rivolgerà alle due persone che per lei hanno sempre rappresentato un punto di riferimento. Confesserà a Rosina e Leonor di essere stata ingannata e si scuserà per il suo comportamento.

Sarà così che verrà riaccolta nella famiglia Hidalgo, dove riprenderà il lavoro di domestica di sempre.