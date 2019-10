Le prossime puntate de Il Segreto saranno caratterizzate da una nuova tragedia, destinata a causare inevitabili conseguenze nella vita di alcuni protagonisti. Una bomba esploderà durante il ricevimento organizzato alla villa per le nozze di Fernando e Maria Elena. Ad avere la peggio sarà proprio quest'ultima, che morirà, ma anche Maria e Matias si troveranno ad affrontare gravi ferite: il marito di Marcela sarà costretto a sottoporsi ad un'operazione agli occhi mentre, più gravi, appariranno le condizioni di Maria.

Dopo giorni in coma, la figlia di Emilia si risveglierà ma scoprirà ben presto di avere perso l'uso delle gambe. Sarà, quindi, costretta ad affrontare dei momenti particolarmente difficili, durante i quali troverà l'appoggio di Fernando Mesia. Ebbene sì, proprio lui diventerà il suo punto di riferimento, tanto da proporle di andare a vivere insieme.

Il Segreto anticipazioni: Maria scopre di essere paralizzata

Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Segreto segnalano che, dopo l'esplosione, si penserà al peggio per Maria che faticherà a risvegliarsi.

Quando riprenderà i sensi, però, la Castaneda dovrà affrontare una notizia che la sconvolgerà: non potrà camminare! Le speranze di guarigione saranno pochissime, motivo per cui la giovane sprofonderà in uno stato di forte insofferenza, faticando persino ad accettare la presenza delle persone a lei care. A sorpresa, Fernando Mesia le starà vicino, e ammetterà di sentirsi in colpa per quanto accaduto: se non avesse deciso di organizzare il matrimonio a Puente Viejo, Maria Elena sarebbe ancora viva e Maria non avrebbe perso l'uso delle gambe.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Il villain apparirà particolarmente interessato alle sorti dell'ex moglie, ma davvero sarà possibile credere al suo cambiamento? Alcune sue espressioni lasceranno presagire a nuovi intrighi da parte del diabolico personaggio.

Trame Il Segreto: Maria va a vivere con Fernando

In attesa di scoprire cosa avrà davvero in mente Fernando Mesia, le anticipazioni de Il Segreto si concentrano su un altro passaggio.

Sospettando che Severo Santacruz sia in qualche modo colpevole dell'esplosione, il figlio di Olmo penserà che la villa non sia un luogo sicuro né per Maria né tanto meno per i piccoli Beltran ed Esperanza. Per tale ragione, proporrà alla ex moglie di trasferirsi tutti insieme nella tenuta de La Havana, che Maria Elena aveva acquistato come regalo di nozze prima del tragico epilogo. Maria accetterà tale richiesta, supportata da Raimundo, a sua volta convinto che la villa possa diventare terreno fertile per nuovi scontri.

Sarà così che il trasferimento verrà avviato in gran fretta, senza ascoltare l'opinione (sicuramente contraria) di Donna Francisca.