Ad Armando Incarnato sembra non andare proprio giù il ritorno di fiamma tra Ida e Riccardo: tramite suo profilo Instagram, infatti, il napoletano ha lanciato più di una frecciatina velenosa alla neo coppia, lasciando intendere che ad entrambi stanno bene le "corna". I tre protagonisti del Trono Over di Uomini e donne, dunque, continuano a far discutere anche ora che la Platano si è ricongiunta all'ex fidanzato, non senza dubbi.

Armando lancia una frecciatina alla ritrovata coppia di U&D

Mentre su Canale 5 andava in onda una nuova puntata di Uomini e Donne Over (quella di lunedì 28 ottobre), su Instagram un protagonista si sfogava in modo piuttosto polemico. Armando Incarnato, che è stato "scaricato" da Ida Platano dopo che Riccardo Guarnieri le ha proposto di dare una seconda chance al loro amore, ha deciso di usare il suo account social per lanciare più di una frecciatina alla ritrovata coppia.

Pubblicando lo screenshoot del filmato in cui la parrucchiera palesava tutti i suoi dubbi sul ritorno di fiamma con l'ex fidanzato, il napoletano ha fatto sapere: "Bla bla bla, ma ti riascolti? Io dico quello che è successo a me, lui mi dice quello che è successo a me".

Il cavaliere, in un primo momento, si è rivolto soltanto alla parrucchiera con la quale si è scambiato più di qualche bacio durante un'uscita che hanno fatto a Roma prima che il personal trainer pugliese facesse dietrofront a quasi un anno dalla rottura.

"Da oggi chiamatemi Cupido", ha aggiunto l'uomo scherzando sul fatto che il pugliese si è accorto di amare ancora l'ex compagna solo dopo che lei ha provato a frequentare lui.

Armando punzecchia Ida e Riccardo sui social network

Facendo riferimento all'attacco che le ha fatto Ida in trasmissione nella puntata andata in onda ieri su Canale 5, Armando ha detto: "Mi si è pure rivoltata contro, fai del bene e dimenticalo".

Incarnato sembra avere più di un sassolino da togliersi sui due protagonisti del Trono Over ai quali si è rapportato nelle ultime settimane, ovvero fino a quando la Platano non ha deciso di riprovarci con Riccardo.

"No, non mi ha usato", ha scritto ironicamente ancora il cavaliere nel post che tutti i siti di Gossip stanno riportando in queste ore.

Il vero affondo, però, il napoletano l'ha dato quando ha concluso il suo sfogo con le seguenti e pungenti parole: "A questo punto dico che a lui stanno bene le... e a lei pure. Indovinate cosa c'è tra i puntini".

Insomma, non è difficile intuire che Armando pensa che sia Ida che Riccardo siano passati sopra ad una conoscenza piuttosto coinvolgente che lei aveva intrapreso proprio con lui, per questo ha voluto tirare in ballo delle presunte mancanze di rispetto senza citarle mai direttamente.