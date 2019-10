Nei mesi scorsi, si è fatto un gran parlare delle dichiarazioni pungenti che Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno rilasciato sulla coppia formata da Andrea Iannone e Giulia De Lellis. I piccioncini, infatti, hanno sempre lasciato intendere di non essere contenti del fatto che l'ex di Belen si sia fidanzato con l'influencer che ha condiviso con loro l'esperienza al Grande Fratello Vip. Oggi 2 ottobre, interpellato da Caterina Balivo anche su questo argomento, lo sportivo ha confermato di non avere più alcuni rapporto né con il pilota né con la romana.

Ignazio ha chiuso con Giulia e Andrea: la conferma su Rai 1

Da quando Giulia De Lellis e Andrea Iannone hanno ufficializzato la loro storia d'amore (a luglio scorso), sono stati tanti i personaggi famosi che si sono esposti per commentare con tono piccato la nuova coppia. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, in particolare, non hanno mai nascosto il loro parere poco carino su entrambi i protagonisti del Gossip di quest'estate: soprattutto l'argentina si è espressa varie volte con battute sarcastiche e parole al veleno sia nei confronti dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne e in quelli del motociclista.

"Penso che stiano bene insieme perché sono uguali, entrambi alti un metro e una banana", ha dichiarato la showgirl a "Chi" qualche mese fa, scatenando la furiosa reazione dei fan dell'influencer. Oggi, interpellati a "Vieni da me" su questo amore, l'ex ciclista e la compagna hanno confermato il loro pensiero.

Ignazio, in particolare, ha risposto in modo diretto quando Caterina Balivo gli ha chiesto se frequenta ancora Giulia e Andrea.

"No, sono rapporti che vanno un po' a scemare", ha detto il giovane prima di aggiungere una frase che farà sicuramente discutere. "E poi non credo sia giusto per Belen", ha aggiunto Moser facendo riferimento alla relazione di circa due anni che la cognata ha avuto con Iannone.

Il parere della coppia sul ritorno tra Belen e Stefano

Cecilia Rodriguez ha preferito non esprimersi sulla De Lellis e Iannone, mentre non si è tirata indietro quando la conduttrice Rai le ha chiesto se è felice del ritorno di fiamma tra Belen e Stefano De Martino. "Credo di essere stata una delle prime a saperlo e sono molto contenta.

All'inizio ero spaventata perché sapevo quanto aveva sofferto lei", ha detto l'argentina in Tv poche ore fa.

Anche Ignazio ha parlato molto bene dei genitori di Santiago, definendo il presentatore napoletano come una persona coinvolgente e simpatica con la quale ha anche condiviso delle piacevoli vacanze a Ibiza quest'estate. C'è stato un leggero imbarazzo in studio, infine, quando Caterina Balivo ha fatto una battuta su Francesco Monte: "Ho avuto un flash quando avete nominato Francesco Moser".