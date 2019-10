Ultimo appuntamento con Matrimonio a prima vista, il docu-reality di Real Time che racconta la storia di tre coppie che hanno convolato a nozze, completamente al buio, conoscendosi solamente sull'altare. Nella puntata di oggi, mercoledì 2 ottobre, verrà svelato il destino dei tre matrimoni: le coppie continueranno a stare insieme oppure firmeranno le carte per il divorzio?

Matrimonio a prima vista, anticipazioni: le coppie arrivano alla scelta

La nuova edizione del docu-reality sta arrivando agli sgoccioli e oggi Cecilia e Luca, Ambra e Marco, Federica e Fulvio, sveleranno agli esperti se vogliono proseguire o meno la loro vita coniugale.

Prima di tutto ciò, verrà mandato in onda un episodio speciale che proporrà del materiale esclusivo, registrato durante le cinque settimane di convivenza.

Al momento l'unica coppia ad aver anticipato la "separazione temporanea", è quella composta da Fulvio e Federica. Secondo il racconto di quest'ultima, il marito, durante il soggiorno in Friuli per la reunion, avrebbe insistito per avere un contatto fisico.

Lei, infastidita, gli avrebbe dato uno schiaffo. Da quel momento in poi hanno deciso di rivedersi solo il giorno della scelta.

Per scoprire come andrà a finire, l'appuntamento è per stasera, a partire dalle 21:10 su Real Time e in contemporanea streaming su Dplay.