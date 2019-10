Si è rinnovato anche questa settimana l'appuntamento con la serie televisiva ispirata ai libri di Andrea Camilleri, "Il commissario Montalbano". Ieri, lunedì 21 ottobre, infatti, la televisione di Stato ha riproposto in prima serata su Rai 1, l'episodio "La caccia al tesoro", appartenente all'ottava stagione e già trasmesso in televisione nel marzo del 2011.

Le vicende narrate nell'episodio raccontano le indagini che il Commissario sarà costretto a compiere dopo aver ricevuto alcuni strani indovinelli che presto si riveleranno collegati alla scomparsa di una ragazza del posto. La replica dell'episodio appena citato è disponibile solo ed esclusivamente sui siti ufficiali Rai.

Dove vedere la replica online di 'La caccia al tesoro'

Nello specifico, si rende noto che la replica dell'episodio de "Il Commissario Montalbano" trasmesso il 21 ottobre è disponibile soltanto sul sito on demand Rai Play. Il sito in questione contiene una sezione dedicata alle avventure di Montalbano in cui è possibile trovare le repliche di tutti gli episodi già trasmessi in televisione nel corso degli anni.

Per visualizzare le repliche su Rai Play è necessario registrarsi al sito e scaricare un'applicazione tramite la quale poter vedere i contenuti Rai anche sui dispositivi mobili.

La trama ufficiale

La trama ufficiale di "La caccia al tesoro" è la seguente: una mattina, senza nessun preavviso, una coppia di anziani coniugi, Gregorio e Caterina Palmisano, impazziscono e decidono di aprire le finestre e sparare su tutte le persone che loro ritengono atee e non credenti.

A quel punto, intervengono sul posto Montalbano e i suoi uomini che riescono a disarmare i due coniugi non senza difficoltà. Dopo averlo fatto, il Commissario inizia a perquisire l'appartamento dei Palmisano, ritrovando in una stanza una strana bambola gonfiabile deturpata metodicamente. Il ritrovamento mette in allarme Montalbano, soprattutto dopo che viene ritrovata in un cassonetto un'altra bambola gonfiabile, deturpata alla stessa maniera della prima.

La situazione diventa ancora più intricata quando al Commissariato arrivano alcune lettere contenenti indovinelli e sciarade per invitare il Commissario a partecipare ad una vera e propria caccia al tesoro. Ben presto però, il gioco prende una piega molto inquietante, soprattutto quando scompare una giovane di Vigata, Ninetta Bonmarito, che sembra essere collegata all'autore delle lettere. Alcune ore dopo purtroppo la giovane viene ritrovata morta in un campo, con il corpo truccato e deturpato alla stessa maniera delle due bambole gonfiabili.

A quel punto, Montalbano comprende che il folle maniaco che ha ucciso Ninetta deve essere fermato ad ogni costo.