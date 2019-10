Arrivano le nuove anticipazioni settimanali di una delle soap opera più attese di questo autunno, "Il Paradiso delle signore". Le trame di cui parleremo fanno riferimento alle puntate che andranno in onda dal 21 al 25 ottobre, tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 15.40. Le vicende di questa settimana si concentreranno soprattutto sul triangolo formato da Riccardo, Nicoletta e Cesare, sulla scelta di Umberto di cedere le sue quote, sul furto che avverrà al Paradiso e le relative conseguenze che si avranno sul grande magazzino.

Qualcuno effettuerà un furto al Paradiso

Le anticipazioni de "Il Paradiso delle signore" ci segnalano che Riccardo si avvicinerà moltissimo a Nicoletta e a Margherita, senza fare sapere nulla a Cesare e guadagnandosi la disapprovazione di Silvia. Nel frattempo, Angela deciderà di ospitare a casa sua Marcello, chiarendo definitivamente il ruolo che l'uomo ricopre nella sua vita. Qualcuno commetterà un furto al Paradiso, impedendo a Vittorio e Marta di dedicarsi al loro viaggio di nozze.

Poco dopo, per riparare alla mancanza di fondi subita dai Grandi magazzini, proprio a causa del furto, Riccardo offrirà a Vittorio un'ingente somma di denaro proveniente dal suo patrimonio personale. Agnese conoscerà un amico di Luciano, Armando, rimanendone affascinata. Intanto, Gabriella darà prova del suo innegabile talento di stilista. Umberto rivelerà a Vittorio e Marta di voler vendere le sue azioni del Paradiso, senza sapere che Riccardo è molto interessato ad acquisirle. Marcello sarà sempre più attratto da Roberta e farà di tutto per scoprire chi è l'autore dei furti, in modo da guadagnarsi la fiducia della giovane.

Riccardo acquisisce le azioni del Paradiso

Nicoletta sarà sempre più confusa fra i sentimenti che prova per Riccardo e quelli che sente per Cesare. Anche Silvia si renderà conto della confusione sentimentale provata dalla figlia e cercherà in tutti i modi di impedirle di tornare con Riccardo, consigliando a Cesare un modo per proteggere il suo matrimonio. Nel frattempo, Riccardo, si recherà da Nicoletta e le confiderà di aver acquisito le azioni del Paradiso delle Signore soltanto per starle il più vicino possibile.

Adelaide ed Umberto si avvicineranno moltissimo, mentre Marcello inizierà a frequentare una cerchia di persone poco affidabili per colpa delle quali perderà una grossa somma di denaro alle carte. Intanto, al Paradiso arriverà in qualità di ospite l'atleta Livio che riuscirà a riscuotere un notevole successo fra i clienti, trasformando un semplice evento commerciale in un vero e proprio trionfo. Riccardo chiederà a Nicoletta se è ancora innamorata di lui e la giovane lo sorprenderà con la sua risposta.