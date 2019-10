Ritorna anche questa settimana, l'appuntamento con le repliche de "Il Commissario Montalbano", la Serie TV tratta dai romanzi di Andrea Camilleri ed interpretata da uno straordinario Luca Zingaretti. Lunedì 28 ottobre, infatti, è stato riproposto in prima serata su Rai 1 l'episodio "Una voce di notte", già trasmesso per la prima volta in televisione nel 2013 e tratto dall'omonimo libro pubblicato nel 2012 da Sellerio.

Nell'episodio appena citato il commissario Montalbano dovrà indagare sulla morte di una giovane, Mariangela Carlesimo, legata al mondo della politica. Tutti coloro che non hanno avuto la possibilità di vedere la replica in chiaro su Rai 1, potranno sempre rivederla sui siti ufficiali Rai.

Dove vedere online il 'Commissario Montalbano'

Nel dettaglio, si segnala che la replica dell'episodio "Una voce di notte" sarà disponibile soltanto in streaming, sulla piattaforma on demand Rai Play.

Tale sito, infatti, contiene una sezione in cui sono presenti le repliche di tutti gli episodi di Montalbano andati in onda dall'inizio della serie sino ad ora. Da non dimenticare che, per vedere i video su Rai Play, è indispensabile registrarsi al sito: la registrazione è del tutto gratuita.

La trama

La trama ufficiale di "Una voce di notte" ci informa che, nel giorno del suo compleanno, Montalbano provvede all'arresto di un pirata della strada, senza sapere che quest'ultimo è il figlio del presidente della provincia di Montelusa.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV

A quel punto, Salvo si rende conto di essere finito nei guai e di aver pestato i piedi ad un esponente politico molto influente. Lo capisce soprattutto quando i suoi superiori lo mandano a chiamare per redarguirlo. Nel frattempo, qualcuno al commissariato denuncia un furto in un supermercato della zona, controllato dalla famiglia mafiosa dei Cuffaro. La situazione peggiora notevolmente quando viene trovato impiccato il direttore del supermercato, un certo Guido Nicotra, inizialmente considerato l'autore del furto.

Intanto al Commissariato si presenta Giovanni Strangio, il figlio del Presidente della Provincia di Montelusa, per denunciare l'omicidio della sua fidanzata, Mariangela Carlesimo, trovata morta proprio da lui nella casa in cui convivevano. Da quel momento in poi iniziano le indagini del Commissario Montalbano e della sua squadra per scoprire chi abbia mai potuto pugnalare a morte una ragazza apparentemente senza nemici e benvoluta da tutti.

All'inizio i sospetti cadono proprio sul fidanzato della vittima, per poi concentrarsi principalmente sul padre di quest'ultimo. Nel corso delle indagini, infatti, si scopre che Mariangela era l'amante del suocero e che quest'ultimo l'aveva uccisa per impedirle di rivelare a tutti il segreto della sua gravidanza.