Arrivano le nuove anticipazioni della soap opera Il Paradiso delle Signore 4 che vanta nel cast, tra gli altri, Alessandro Tersigni, Pietro Genuardi, Vanessa Gravina e Roberto Farnesi. Gli episodi che andranno in onda dal 28 ottobre al 1° novembre su Rai 1 alle 15:40 si soffermeranno innanzitutto sul riavvicinamento tra Nicoletta e Riccardo.

Umberto e Adelaide cercheranno di impossessarsi del patrimonio delle Brancia, mentre Vittorio punterà a realizzare un filmato promozionale del magazzino.

Ludovica torna a Milano con la madre

Dagli spoiler de Il Paradiso delle Signore 4 si apprende che Vittorio comincerà a pensare ad una nuova linea di abbigliamento con il marchio dell'azienda, e chiederà a Gabriella di realizzarla. Quest'ultima però andrà incontro ad alcune difficoltà perché non si sentirà all'altezza dell'incarico.

Rocco cercherà di abituarsi allo stile di vita milanese, ma farà ancora un po' di fatica a dimenticare le sue abitudini.

Riccardo e Nicoletta decideranno di vedersi di nascosto, ma l'improvvisa comparsa della madre di Cesare farà fallire il loro piano. Gabriella chiederà ad Agnese di affiancarla nel suo lavoro da modellista, ma quest'ultima rifiuterà nonostante versi in difficoltà economiche.

Dopo aver perso il padre, Ludovica farà ritorno a Milano insieme alla madre Flavia. Nel frattempo Umberto e Adelaide decideranno di ricorrere alla loro eredità per sanare le perdite della banca di famiglia. Dopo essersi incontrati ancora una volta clandestinamente, Nicoletta e Riccardo cederanno alla passione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Agnese accetta il nuovo lavoro al Paradiso

Marcello verrà assunto come autista dalle Brancia e, forte di questa nuova occupazione, proverà a far colpo su Roberta. Nicoletta non riuscirà a smettere di pensare a Riccardo e ai momenti d'intimità che hanno vissuto insieme, ma al contempo accuserà dei sensi di colpa nei confronti di Cesare.

Vittorio si vedrà con Agnese per convincerla ad accettare il lavoro al Paradiso: la donna, di fronte a questa proposta, non se la sentirà di rifiutare.

Ludovica confesserà a Riccardo di non averlo mai dimenticato, mentre Umberto e Adelaide inizieranno a ideare un piano per mettere le mani sul ricco patrimonio delle Brancia.

Gabriella terminerà i suoi disegni per la nuova collezione di abiti, e si appresterà a mostrarli a Vittorio. Questi, intanto, deciderà di avviare un progetto per girare un filmato promozionale del grande magazzino, ma non contatterà Marta per occuparsi della regia.

Armando e Agnese ricorderanno insieme i momenti più dolorosi del periodo della guerra. Infine una sera, casualmente, Vittorio e Marta finiranno per scoprire inaspettatamente qualcosa di importante su Riccardo e Nicoletta.