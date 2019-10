Il Trono Over sarà protagonista della puntata di Uomini e donne di oggi 29 ottobre, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:45. Essa ripartirà dal confronto di Ida Platano e Riccardo Guarnieri al centro dello studio e con il desiderio di dama e cavaliere di provare e ricostruire il loro rapporto. Le loro dichiarazioni troveranno l'inevitabile intervento di Armando Incarnato, che aveva accusato Ida di essere stato usato.

La parola passerà quindi a Barbara De Santi che sarà particolarmente arrabbiata sia contro lo stesso cavaliere napoletano che con Gemma Galgani. Sul finire della puntata, Maria De Filippi chiamerà in studio un'altra coppia che sta facendo molto discutere nelle ultime settimane ovvero Pamela Barretta ed Enzo Capo. I due cominceranno a fare il punto sulla loro frequentazione e sull'eccessiva gelosia di lui.

Uomini e donne, oggi 29 ottobre: Armando accusato da Gianni

Il portale Witty Tv ha diffuso un breve video spoiler di Uomini e donne relativo alla puntata odierna, dedicata ancora al Trono Over. Stando alle immagini, Ida Platano e Riccardo Guarnieri continueranno ad essere seduti al centro dello studio dopo avere annunciato il loro desiderio di riprendere a frequentarsi. Prima del ballo, durante il quale si scambieranno anche dei baci, lei si renderà protagonista di un duro scontro con Armando Incarnato.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Contro di lui sbotterà:"Ci sono state delle cose che non ho detto". Gianni scenderà in sua difesa contro il napoletano e aggiungerà: "È stato lui a usare Ida!". Secondo il resoconto del Vicolo delle News relativo alla registrazione effettuata lo scorso 17 ottobre, la contesa sarà aperta dalla Platano che non ha gradito le parole di Armando, secondo cui lei lo avrebbe usato. L'uomo ribatterà, rivelando di essere stato frainteso.

A suo dire, è stato utile per aprire gli occhi alla signora bresciana in merito ai suoi sentimenti per Riccardo, proprio come accaduto in passato per Sossio Aruta e Ursula Bennardo.

Nella puntata di oggi, 29 ottobre, al Trono Over: Barbara accusa Gemma e Armando

Proseguendo con i succosi spoiler di Uomini e donne di oggi 29 ottobre, Barbara De Santi sarà particolarmente agitata e si scontrerà contro Gemma Galgani, accusandola di non essere sincera.

Le dirà: "Non ti esce una lacrima da quegli occhi, finta, falsa!" L'oggetto della contesa sarà la presunta tristezza della dama davanti alle nuove frequentazioni intraprese da Jean Pierre. La De Santi avrà qualcosa da ridire anche contro Armando al quale dirà: "Esco io o esci tu? E lui: "Tu parli troppo, di tutti". Archiviate le solite critiche, condite da nuovi siparietti trash, la parola passerà a Pamela Barretta ed Enzo Capo che siederanno l'uno di fronte all'altro al centro dello studio.

Si partirà discutendo dell'eccessiva gelosia del cavaliere. La dama, infatti, rivelerà subito: "Per un messaggio è sparito, io non lo sento da domenica."