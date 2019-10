Haters contro Belen Rodriguez su Instagram, con frasi al vetriolo sul suo lato B e suggerimenti strampalati come quello di andare a vendere cocco. Succede anche questo sul profilo Instagram della showgirl argentina la quale, però, tiene testa alle critiche rispondendo a tono.

Belen Rodriguez, la foto del suo lato B scatena gli haters

Belen Rodriguez è indubbiamente una bellissima donna che ha saputo usare la sua avvenenza per raggiungere la celebrità.

Oltre alla televisione, la showgirl argentina è estremamente attenta alla sua presenza sui nuovi media e sui social, primo tra tutti Instagram. A colpi di foto e di messaggi, la Belen (inter)nazionale è riuscita a conquistare il cuore di milioni di followers sparsi in tutto il mondo.

All'interno del folto gruppo di ammiratori ci sono, però, anche molti haters che non perdono occasione per punzecchiarla e offenderla con parole taglienti.

L'ultimo dei quali si è scagliato contro il lato b della moglie di De Martino, scrivendo un commento al fulmicotone sotto una foto del fisico statuario di Belen in cui lei mette in mostra le sue terga. Belen ha postato una fotografia in bianco e nero di lei stessa che, distesa prona sulla battigia, prende il sole in costume con un bikini particolarmente succinto.

Un hater ha commentato: "Sulla spiaggia ti sei messa a vendere il cocco? Quello che dovevi fare se non avevi la farfalla".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Belen Rodriguez

La risposta di Belen Rodriguez a proposito del cocco

La risposta di Belen non si è fatta attendere e ha spiazzato tutti. Con perfetto aplomb britannico e piglio da professoressa comprensiva, la donna ha glissato sull'offesa, ripagando però con la stessa moneta. il messaggio dell'hater conteneva, infatti, un errore poiché il verbo "essere" era stato scambiato con il verbo avere. Il messaggio originario, infatti, era: "Sulla spiaggia ti ai messa a vendere il cocco?".

A cui Belen ha risposto: "Sei messa, si scrive".

Doppia offesa per l'hater che, con appena 4 parole, si è visto ricambiare il "favore" per giunta da una donna argentina, a cui sarebbe concesso di non conoscere perfettamente l'italiano. E invece, a quanto pare, era proprio il follower ribelle a non sapere la lingua nazionale. E a chi la accusa di essere sempre in vacanza scrivendole "Vai a lavorare!", lei risponde: "Lo faccio da quando ho 16 anni, patatino mio bello".

Pioggia di like dai suoi followers per le risposte composte ed incisive della Rodriguez che, in questo momento, si trova nelle isole asiatiche insieme al marito e al figlioletto Santiago. Una vacanza documentata con molte foto su Instagram, per il piacere dei suoi aficionados in tutto il mondo. In attesa di rientrare in Italia e andare a vivere nella sua nuova casa milanese nel quartiere VIP all'ombra della Madonnina.