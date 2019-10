La coppia formata dal cantante Pacifico Settembre (Pago) e Serena Enardu sembrava vivere una relazione molto solida e felice. La partecipazione a Temptation Island Vip, invece, ha svelato tutto il contrario, mostrando che tra i due le cose non andavano bene da diverso tempo. Durante la trasmissione Pago è sempre sembrato molto innamorato della sua Serena, tanto da volerla vedere felice ad ogni costo.

Serena, invece, ha mostrato molta sofferenza, spiegando di essere molto legata al suo compagno, ma di non provare da diverso tempo quel sentimento che all'inizio la travolgeva completamente. Nell'ultimo falò di confronto di Temptation Island i due hanno deciso di uscire dalla trasmissione separati, scrivendo la parola "fine" sulla loro relazione.

Serena Enardu confessa di essere in terapia da una psicologa

Dopo essersi lasciati definitivamente, Serena e Pago hanno voluto spiegare tutto quello che è successo con un'intervista per il settimanale "Chi".

Ancora una volta si nota che la strada presa da Serena è diversa da quella presa dal cantante, che ha dimostrato di provare molta più amarezza per la fine di questa storia d'amore così importante per entrambi. Tutti erano curiosi di sapere cosa fosse accaduto tra i due dopo la fine della trasmissione televisiva e per questo motivo la rivista diretta da Alfonso Signorini ha deciso di raccogliere le confessioni di entrambi i protagonisti di questa storia.

L'ex tronista di Uomini e Donne ha ribadito ciò che aveva già confessato in precedenza, spiegando di non amare più Pago e di sentirsi però molto male per il fatto di averlo lasciato.

Ha, inoltre, confessato di essere in cura da una psicologa proprio a causa di questo suo malessere che ha dimostrato diverse volte anche durante la trasmissione di Canale 5. Serena ha spiegato che lei e Pago non stavano più bene da almeno due anni, ma che ha sbagliato nel continuare la relazione per paura di far del male a lui.

Per tutelarlo sente di aver distrutto ogni cosa. Proprio per questo motivo, l'esperienza di Temptation Island Vip è stata importante per trovare il coraggio di chiudere il rapporto.

Pago dichiara che Serena gli manca tantissimo

Pacifico Settembre non ha provato le stesse emozioni di Serena e, nonostante la crisi in cui era la coppia, sperava con tutto il cuore in un lieto fine. L'esperienza di Temptation Island lo ha fatto molto soffrire, soprattutto perché ha visto tantissimi video in cui Serena era tra le braccia di un altro.

Il suo amore per lei era molto forte e non avrebbe mai voluto che le cose finissero così male, anzi desiderava con tutto se stesso un figlio. Durante il falò di confronto, però, ha ripetuto più volte che era disposto a perderla pur di vederla felice. A distanza di tempo dalla fine del programma il cantante ha raccontato che si sono rivisti, che hanno parlato e pianto insieme, ma che sono ormai molto distanti l'uno dall'altra.

Ci sono stati diversi scambi di messaggi, perché non si può archiviare drasticamente una storia così lunga e importante. Pago ha spiegato che non si sono mai più baciati e che ha capito che per loro non c'è un futuro insieme. Sono tutte parole pronunciate con estrema tristezza, perché la cosa che ha voluto dire più di tutte è che Serena gli manca tantissimo.