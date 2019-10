Belen Rodriguez e Stefano De Martino cambiano casa e traslocano in una nuova dimora di lusso: un superattico nel quartiere VIP di Milano. Reduci dai successi di questa estate e forti del loro amore ritrovato, i due idoli della tv italiana hanno deciso di concedersi una nuova abitazione da veri divi.

Milano, Belen Rodriguez ha una nuova casa insieme a Stefano De Martino

Il trasloco di Belen e Stefano appare certo secondo quanto riportato dal magazine Diva e Donna.

Belen e il marito hanno deciso di cambiare il loro piccolo mondo familiare e di trasferirsi in un'altra zona di Milano, scegliendo di vivere in una casa di due piani nella zona più esclusiva all'ombra della Madonnina. La coppia avrebbe affittato un grande appartamento composto dall'intero terzo piano e l'intero attico di un palazzo signorile ed elitario. Una soluzione immobiliare certo non per tutte le tasche dal momento che la valutazione di una casa nella zona scelta da Belen e Stefano si aggira intorno agli 8 mila euro al metro quadrato.

Nella casa prescelta dalla coppia ci sono, al momento, i lavori in corso: è possibile che la famiglia De Martino stia facendo ristrutturare i locali in base ai gusti e alle esigenze future.

Non c'è alcun problema economico, ovviamente, per la coppia televisiva del momento considerato che, tra le altre cose, i due genitori hanno scelto anche una scuola VIP per Santiago. Si tratta dell'American School of Milan, la retta varia dai 10mila ai 20mila euro l'anno ed è frequentata anche dai figli di Mario e di Federica Panicucci, Sofia e Mattia Fargetta, da Lua Sophie e Sol Gabriel Stoppa, figli di Edoardo Stoppa e di Juliana Moreira e, non per ultimi, i figli della ex-coppia Buffon - Seredova.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Belen Rodriguez

I motivi del trasloco di Belen e Stefano nella nuova casa VIP di Milano

Dopo il focoso ricongiungimento tra i due genitori, consumato tra le spiagge di Ibiza e i paesaggi svizzeri, Stefano e Belen hanno optato per vivere di nuovo sotto lo stesso tetto. In questo senso, Belen lascerà il suo appartamento in via Brera a Milano e Stefano la sua abitazione poco distante, per trasferirsi entrambi in una nuova casa "da famiglia" insieme a Santiago.

I motivi per cui Belen e Stefano abbiano scelto di spostarsi in una zona di Milano più esclusiva rispetto alla precedente e di affittare una casa più grande non sono, però, ancora noti. Dalle loro recenti dichiarazioni in cui i due hanno espresso il desiderio di volere presto un secondo bebè dopo il loro primogenito Santiago, si potrebbe ipotizzare che serva loro più spazio. Oppure, la showgirl argentina e il marito potrebbero aver deciso di spostarsi in una zona VIP proprio per essere più vicini ad alcuni dei loro amici che abitano in quel quartiere.