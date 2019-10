Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore 4 preannunciano importanti novità per i telespettatori di Rai 1. Nel corso delle puntate in onda dal 14 al 18 ottobre, Marta Guarnieri e Vittorio Conti saranno alle prese con gli ultimi preparativi in vista delle nozze. A tal proposito, la coppia sarà piuttosto preoccupata per i pessimi rapporti tra Umberto e il figlio Riccardo.

Intanto a Milano arriveranno Rocco Amato e Angela Barbieri.

Il Paradiso delle Signore 4, anticipazioni 14-18 ottobre: il ritorno di Gabriella

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 relative agli episodi che verranno trasmessi da lunedì 14 a venerdì 18 ottobre, si apprende che Gabriella rientrerà a Milano dopo aver lavorato a Parigi per un noto stilista.

La donna verrà accolta con entusiasmo da Luciano e dal dottor Conti.

Inoltre nella soap opera ci saranno dei volti nuovi a partire da Rocco Amato, nipote di Agnese. Quest'ultima sarà molto in ansia per la figlia Tina, trasferitasi a Londra. Al contempo al grande magazzino arriveranno Francesca Molinari e Marina Fiore che fin da subito cattureranno le attenzioni delle altre Veneri.

Adelaide e Riccardo colpiti positivamente da Angela

Entreranno nel vivo i preparativi per il matrimonio di Marta e Vittorio, anche se entrambi prima di convolare a nozze dovranno fare i conti con alcune difficoltà.

Nel frattempo, da un piccolo paese della Pianura Padana arriverà Angela Barbieri. La ragazza stringerà subito amicizia con Roberta e Gabriella e si metterà fin da subito alla ricerca di un lavoro.

Adelaide e Riccardo rimarranno ben impressionati dalla giovane, e penseranno di offrirle un impiego al Circolo. Intanto ci sarà bisogno di apportare alcune modifiche all'abito nuziale della Guarnieri, e così Conti chiederà aiuto a Gabriella, la quale così potrà muovere i suoi primi passi verso una brillante carriera come stilista.

Umberto e Riccardo: tensione alle stelle

A causa di alcuni impegni di lavoro, Cesare non potrà essere presente al matrimonio di Vittorio e Marta. Anche Nicoletta potrebbe declinare l'invito per evitare di incontrare Riccardo. Invece Umberto Guarnieri riuscirà a lasciare la Svizzera per tornare a Milano appena in tempo per accompagnare la figlia all'altare. In quest'occasione, proprio la futura sposa chiederà al padre di non litigare con Riccardo.

In realtà, fin da subito ci sarà un bel po' di tensione tra i due Guarnieri, e Adelaide cercherà di fare il possibile per riportare la calma.

Marta e Vittorio: finalmente arrivano i fiori d'arancio

Vittorio e Marta cominceranno a temere che i pessimi rapporti tra Umberto e Riccardo possano rovinare la cerimonia nuziale. Gabriella invece scoprirà di avere un ammiratore segreto.

Finalmente giungerà il grande giorno del "fatidico sì" per Conti e la Guarnieri. Quest'ultima, in particolare, resterà particolarmente sorpresa dalla cerimonia organizzata per l'occasione.

Nicoletta sarà piuttosto preoccupata perché verrà a sapere che Margherita sta male.

Infine Angela farà perdere le sue tracce per qualche ora. Il pubblico della soap opera di Rai 1 scoprirà che la Barbieri si è incontrata con un uomo misterioso.