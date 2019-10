Nelle puntate della soap opera spagnola 'Il Segreto' che andranno in onda su Canale 5 dal 28 ottobre al 3 novembre ci saranno numerose sorprese e importanti novità. In particolare, dopo quanto accaduto nei precedenti episodi, Fernando Mesia ritornerà a Puente Viejo. Nel frattempo, Isaac Guerrero dopo aver scoperto la verità sulla moglie Antolina Ramos, cioè che durante la loro relazione lei lo aveva tradito con Juanote (del quale era rimasta anche incinta), ora desidera solo rifarsi una nuova vita con Elsa Laguna. Anche quest'ultima desidera ripartire da zero, dopo essere stata lasciata sull'altare dal dottor Alvaro Fernandez.

Elsa Laguna finirà in un terribile carcere con l'accusa di adulterio

Purtroppo però per i due protagonisti, la loro felicità durerà ben poco. Infatti, Don Berengario li avvertirà che l'amante dell'ex ancella è deceduto a causa di una malattia. E quindi Antolina che era scappata via dal paesino spagnolo per la vergogna di essere stata scoperta per le sue menzogne, farà ritorno per vendicarsi di suo marito ed Elsa.

Infatti, la perfida biondina si rivolgerà alla polizia per denunciare il Guerrero e la Laguna di adulterio, in quanto la donna risulterà ancora sposata con il carpentiere. Ovviamente, le pesanti accuse dell'ex ancella avranno l'effetto sperato, visto e considerato che Elsa verrà condotta in carcere.

Mesia presenterà la nuova fidanzata Maria Elena alla Castaneda

Nel frattempo Mesia ritornerà a Puente Viejo per presentare qualcuno di molto importante a Maria Castaneda, la sua nuova fidanzata Maria Elena.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Ma non è tutto, perché Fernando dirà alla Castaneda di accompagnarlo in città per presentargli la sua nuova fidanzata e portarla a conoscere il paesino spagnolo. Ma poco dopo, questa notizia arriverà all'orecchio di Donna Francisca Montenegro, che avrà subito dei sospetti nei confronti della ragazza e inizierà ad indagare su di lei.

Successivamente, Consuelo deciderà di andare a trovare la Laguna in carcere.

Invece alla locanda, Prudencio Ortega inizierà a ricevere pressione da parte di un usuraio di nome Munia. Il fratello di Saul sospetterà che dietro l'arrivo di quest'uomo mistero ci sia la moglie di Raimundo. Intanto, Severo Santacruz intuirà che dietro la sua bancarotta ci sia la mano di Donna Francisca. In poche parole crederà che sia stata lei in un certo senso a farlo fallire e poi successivamente, lo ha aiutato ad avere il prestito da Prudencio.

Però, l'amico Carmelo Leal non condividerà quest'idea.

Intanto, la Ramos andrà su tutte le furie quando scoprirà che in sua assenza, Elsa ha occupato casa sua. Poco dopo, il Guerrero farà visita a sua moglie per invitarla a ritirare la denuncia nei confronti della Laguna. Tuttavia, Isaac minaccerà sua moglie che se non collaborerà verrà denunciata dello stesso crimine dall'uomo