Nelle anticipazioni che riguardano gli episodi de "Il Paradiso delle Signore", la serie televisiva di Rai 1, che verranno trasmessi da lunedì 21 a venerdì 25 ottobre, si assisterà a non pochi colpi di scena. In particolare, l'amore di Nicoletta per Riccardo e il furto al Magazzino, a causa del quale Vittorio e Marta dovranno rinunciare alla loro luna di miele. Marcello, invece, cadrà in un brutto giro e perderà una grossa somma di denaro. L'appuntamento con la soap è dal lunedì al venerdì a partire dalle 15:40 su Rai 1.

Riccardo e Nicoletta sempre più uniti

Approfittando dell'assenza del giovane Diamante, Riccardo raggiunge Nicoletta e sua figlia che sta poco bene. Silvia, però, non è d'accordo, in quanto teme che i due ragazzi possano riavvicinarsi. Intanto, Angela ospita nella sua abitazione suo fratello Marcello appena uscito dalla galera, il quale rimane immediatamente incantato da Roberta.

Dopo essersi sposati, Vittorio e Marta decidono di partire per il viaggio di nozze, ma un inaspettato furto al Magazzino li costringe a rinunciare.

A causa delle perdite del Paradiso causate dal furto, la signora Conti è costretta a chiedere un aiuto economico a Riccardo. Intanto, Armando Ferraris, un amico di vecchia data di Cattaneo, è ospite del Magazzino. Agnese, nel vedere l'uomo, rimane immediatamente colpita dal suo fascino. Rocco, aggredito durante la rapina, viene accompagnato da Luciano in caserma a sporgere la denuncia. Gabriella, invece, fa sempre più progressi nel mondo della moda.

Nicoletta indecisa fra Cesare e Riccardo

Umberto vorrebbe vendere le proprie quote del Paradiso e lo comunica a Vittorio e Marta. Riccardo approfitta immediatamente della situazione per stare vicino a Nicoletta, la quale è indecisa: non sa chi scegliere fra Cesare e l'uomo di cui è realmente innamorata, Riccardo. Intanto, il giovane Guarnieri si reca al Magazzino dove confessa a Nicoletta di avere acquistato le quote di suo padre soltanto per poterle starle accanto. Silvia aiuta Cesare a salvare il suo rapporto con la Cattaneo, mentre Adelaide e Umberto sono sempre più vicini.

Marcello entra in un brutto giro

Marcello è sempre più attratto da Roberta. Per conquistarla e guadagnarsi la sua fiducia, aiuta Conti a trovare l'autore della rapina, ma finirà nel cacciarsi nei guai perdendo un'ingente somma di denaro. Nel frattempo, al Paradiso viene organizzato un evento in onore del velocista olimpico Livio Berruti. Durante i festeggiamenti Riccardo riesce finalmente a trovare il coraggio di confessare a Nicoletta l'amore che nutre nei suoi confronti.

Nel corso della serata Vittorio, attraverso una telefonata, apprende che la merce rubata al Paradiso è stata ritrovata.