Grandi novità su Ida e Riccardo giungono dall'ultima registrazione del Trono Over di Uomini e donne e che si è tenuta lo scorso 17 ottobre presso gli studi Elios di Roma. Da quanto si apprende infatti, dopo molti tira e molla e dopo la famosa lettera d'amore letta in studio dal Guarnieri nelle scorse settimane, pare che la Platano si sia decisa a dare un'altra possibilità al cavaliere tarantino. L'amore tra i due non è mai sopito, come avevano fatto credere, testimonianza ne è il bacio che i due si sono scambiati durante il ballo.

La coppia sembra quindi aver deciso di lasciare il programma per viversi nella quotidianità. Un lieto fine per i due protagonisti del Trono Over e che tanto hanno fatto discutere sin dall'inizio della nuova stagione di Uomini e donne.

Uomini e donne, anticipazioni, Ida a Riccardo: 'Voglio viverti ancora'

Ennesimo colpo di scena per Ida Platano e Riccardo Guarnieri così come rivelano le anticipazioni fornite dal sito 'Il Vicolo delle news' e che riguardano la registrazione del Trono Over del 17 ottobre.

Dopo la scorsa settimana in cui la dama bresciana aveva dichiarato di non amare più Riccardo, questa volta la Platano ha completamente smentito le dichiarazioni precedenti e, stupendo tutti, ha confessato al Guarnieri di volerlo vivere ancora.

Spoiler registrazione del 17 ottobre: Ida e Riccardo escono insieme da U&D

I due in seguito, sulle note di 'E poi ti penti' di Alberto, hanno ballato insieme; proprio durante il ballo, si sono baciati davanti a tutti, decidendo quindi di uscire da Uomini e donne insieme, per tornare a viversi nella quotidianità.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Un lieto fine per la coppia, che sembra aver messo da parte i dissapori e le incomprensioni del passato. Riusciranno a superare i loro dissapori o li rivedremo di nuovo al dating show di Maria De Filippi? In attesa di scoprire cosa succederà, le anticipazioni sulla registrazione del 17 ottobre svelano inoltre che il corteggiatore di Gemma cercherà di far capire alla dama torinese come il suo atteggiamento sia troppo possessivo e di considerala come un'amica e non come la sua fidanzata.

Nonostante le parole del cavaliere siano chiare per tutti, non lo saranno invece per Gemma. Novità anche per Enzo e Pamela, con i due che si scontreranno al centro dello studio a causa della forte gelosia dell'uomo. Dagli spoiler non si riuscirà ben a capire i motivi dell'atteggiamento possessivo dell'uomo, sta di fatto che, al termine del confronto, a sorpresa, la coppia deciderà di uscire insieme da Uomini e donne, per continuare la loro conoscenza al di fuori delle telecamere.

Da quanto si apprende dunque, dopo Ida e Riccardo anche Pamela ed Enzo lasceranno lo studio di Maria De Filippi e, solo con il tempo, si potrà capire se per queste due coppie l'amore avrà realmente trionfato.

Ricordiamo che, quanto accaduto nell'ultima registrazione, andrà in onda su Canale 5 nel corso delle prossime puntate.