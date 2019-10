Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Una vita', anche per questa settimana le nuove puntate della Serie TV andranno in onda tutti i giorni su Canale 5 e poi successivamente anche su Rete 4. In questi nuovi episodi, l'attenzione si concentrerà principalmente su Alday che proverà a vendere i cimeli di famiglia. Però la vendita risulterà tutt'altro che facile, visto e considerato che nessuno dei suoi vicini sembra volerli comprare. Poco dopo però arriverà Lucia che proverà a dare una mano.

Rosina e Leonor proveranno a far diventare Casilda una vera signorina

Leonor prenderà la decisione importante di rivelare a tutti che Casilda è sua sorella, ma nel preciso instante in cui sta per confessare quest'importante notizia arriverà Rosina che dirà che la domestica è figlia di Maximiliano. Nel frattempo, Lucia e Samuel organizzeranno una cena romantica, ma il loro momento verrà interrotto da padre Telmo.

La donna andrà su tutte le furie per questa interruzione perché capirà che dietro tutto ciò c'è la perfida Celia. Poi, come se non bastasse, la ragazza finirà per confessare a sua cugina di essere figlia dei coniugi de Valmez.

Intanto, Leonor e Rosina faranno di tutto per far diventare Casilda una vera e propria signorina. Però quest'ultima avrà non poche difficoltà ad immedesimarsi nel nuovo ruolo.

Poi, Donna Rosina dirà alla Escolano che non dovrà più lavorare alle sue dipendenze. In modo tale si eviterà che qualcuno in giro possa spettegolare sulla situazione.

Lucia si infurierà a causa di Telmo

Successivamente, padre Telmo sottrarrà una copia del testamento ad Espineira e poi deciderà di mettere in guardia Lucia sulle reali intenzioni di Samuel. Inoltre, lo scandalo della famiglia de Valmez apparirà su tutti i i giornali e il quartiere sarà sconvolto da queste rivelazioni sui marchesi.

Nello specifico verrà svelato tutto sulla famiglia e in particolare modo i dettagli principali saranno su Lucia.

Intanto, tra Donna Rosa e la Escolano ritornerà nuovamente il sereno, perché faranno pace e si ricongiungeranno. Infatti, la domestica non lavorerà più alle dipendenze della donna e inizierà a vivere in casa come una vera e propria signora. Poi, successivamente Rosina deciderà di dare anche una rendita a Casilda e quest'ultima con questi soldi farà molti regali alle domestiche in casa Hidalgo.

Invece, Lucia verrà messa letteralmente in crisi da ciò che è apparso sui giornali e non riuscirà più a fidarsi di nessuna persona che la circonda, nemmeno del suo amato Samuel Alday. Per tutte le altre anticipazioni non ci resta che aspettare la messa in onda delle puntate sui canali Mediaset. Inoltre, per chi non può seguire gli episodi in diretta, c'è la possibilità di seguirli su Mediaset play.