Una scelta improvvisa, il no della corteggiatrice e l’investitura a sorpresa di Maria De Filippi. È stata caratterizzata da un susseguirsi di emozioni la registrazione di questo pomeriggio, 31 ottobre, del trono classico di Uomini e donne con Alessandro Zarino protagonista assoluto. L’ex tentatore si è trovato al centro di una polemica per una segnalazione fatta da una corteggiatrice di Giulio Raselli (Veronica Fedolfi) prima di essere messo spalle al muro da Veronica Burchielli.

Quest’ultima non ha gradito la decisione del tronista di incontrare nuove corteggiatrici ed ha lasciato lo studio.

Una presa di posizione che ha mandato in tilt il napoletano che ha deciso di congedare le altre pretendenti e di anticipare la scelta ma è stato spiazzato da Veronica che ha riferito di non credere alle sue parole. Come riferito da Il Vicolo delle News la ventiquattrenne gli ha detto no e la conduttrice ha deciso di ‘promuoverla’ tronista sottolineando che la Burchielli ha dimostrato di credere nel programma.

Uomini e Donne, Veronica delusa da Zarino

Nel corso della sua esperienza a Temptation Island aveva stregato Jessica Battistello che aveva deciso di lasciare il fidanzato per uscire con lui dal programma. Alessandro Zarino si è ritrovato nel giro di poche settimane sul trono di Uomini e Donne. La love story con la padovana non è decollata e lo chef napoletano ha deciso di trovare l’amore nel dating show di Canale 5.

Durante il percorso il ventottenne si è avvicinato notevolmente a Veronica Burchielli che ha fatto un importante passo in avanti nei suoi confronti. Nel corso della registrazione del 31 ottobre di Uomini e Donne è stata mostrata l’esterna durante la quale Veronica ha fatto conoscere i nonni al tronista attraverso una video chiamata.

La giovane ha rimarcato quanto fossero importanti per lei ma ha cambiato umore quando ha notato la strana reazione di Zarino.

Alessandro ha mandato su tutte le furie la corteggiatrice affermando di non sentirsi pronto per un gesto così significativo. Veronica ha puntato l’indice nei confronti del tronista accusandolo di non essere interessato a nessuna e che le ha dato fastidio sapere che volesse far scendere altre corteggiatrici. Tesi, tra l’altro, confermata da Maria De Filippi.

Maria De Filippi promuove la Burchielli nuova tronista dopo il no ad Alessandro

Visibilmente contrariata Veronica si è allontanata dallo studio riferendo che si aspettava una decisione dopo aver dimostrato i suoi sentimenti e che le ultime reazioni hanno fatto scemare l’interesse che aveva nei confronti di Alessandro.

Il gesto della Burchielli non ha lasciato indifferente Zarino che, dopo una fase di riflessione, ha annunciato di aver scelto di lasciare il programma con Veronica. In studio sono state fatte notare al tronista le sue contraddizioni rispetto alle precedenti esternazioni in cui affermava di non essere pronto. Inoltre sono state mostrate le esterne con le altre corteggiatrici in cui riferiva di stare bene con loro.

L’ex tentatore, finito nel mirino degli opinionisti, ha provato a difendersi sottolineando che in realtà era in imbarazzo per il forte sentimento nei confronti della ventiquattrenne spezzina. Dall’altra parte Veronica non ha creduto alle parole di Alessandro e gli ha rifilato un secco no. Contestualmente Maria De Filippi l’ha invitata a restare in studio annunciando che sarebbe stata la nuova tronista. “Se lo merita perché è stata intelligente e onesta durante il suo percorso”.